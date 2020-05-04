Игорь Шалимов назвал россиян «дармоедами» за просьбы о помощи во время пандемии коронавируса. Тренер возглавляет занимающий последнее место «Ахмат» и получает годовую зарплату в 500 тысяч долларов. После волны критики он стер пост и заявил, что говорил о своих футболистах. В РФС его странные заявления объяснили «влиянием самоизоляции».

3 мая Шалимов опубликовал в Instаgrаm ролик, где подчеркнул, что сотрудники транспорта и граждане, занятые в действительно важных отраслях, по-прежнему работают и получают зарплаты.

«Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Давайте начнем с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — заявил Шалимов.

Слова Шалимова разозлили россиян. Действительно, для чего оказавшимся без заработка людям деньги? Многие напомнили, что зарплата самого наставника «Ахмата» — порядка полумиллиона долларов в год. А на момент приостановки чемпионата клуб занимал позорное последнее место.

Через некоторое время Шалимов «опомнился» и пост удалил. Однако это уже не могло остановить разгневанных болельщиков. В комментариях под другими сообщениями многие не только ругали экс-футболиста или советовали ему сменить профессию, но и требовали, чтобы Рамзан Кадыров отправил его в отставку.

Источник фото: Instagram

Источник фото: Instagram

Источник фото: Instagram

Слова тренера не оставили безучастным спортивного журналиста Василия Уткина. Известный собственными неосторожными высказываниями комментатор тоже отметил, что Шалимов «натренировал на последнее место за пол-лимона грина».

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», — написал он в своем Telegram-канале.

Переобулся на ходу

К 4 мая экс-футболист одумался и выложил в Instagram очередной видеоролик, который позднее тоже удалил. Оказывается, под дармоедами Шалимов имел в виду своих футболистов и пообещал с ними «разобраться».

«Я говорил про своих футболистов. А не про вас, бедолаги. Но если вы так все это восприняли, то оставьте в покое футболистов, тем более моих. Я с ними сам разберусь. Они знают, когда я шучу, а когда говорю серьезно», — заявил он. В беседе со Sport24 он посоветовал россиянам «дружить с юмором».

Влияние самоизоляции

Скандальная история докатилась до Российского футбольного союза. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил заявления режимом изоляции, который по-разному влияет на людей.

«Кто-то молчит, кто-то трюки всякие показывает, кто-то предрекает коллапс, а кто-то так. Я, честно говоря, не собираюсь вступать в дискуссии и давать оценки. Каждый волен сам в силу своей образованности, культуры, менталитета высказываться по тем или иным злободневным вопросам», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Колосков добавил, что знает Шалимова как талантливого футболиста, демонстрировавшего блестящие результаты как в СССР и России, так и за рубежом. Но вот как тренер он ему не знаком.

«Вот вы сказали Шалимов. Его фамилия как тренера мне ни о чем не говорит. Я такого тренера не знаю. Ведь фамилия тренера запоминается, когда команды под его руководством дают какие-то результаты», — заключил Колосков.