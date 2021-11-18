Умер актер «Ночного дозора» Игорь Савочкин. Что известно о причинах гибели артиста

Умер известный российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Среди его самых популярных работ были роли в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Некоторое время назад СМИ сообщили, что артист попал в больницу с жалобами на боли в спине, а после планировал выписку с нормальным самочувствием. Однако в четверг, 18 ноября, коллеги сообщили о смерти актера.

Коллеги о гибели актера

Первой новости о кончине Игоря Савочкина опубликовала его знакомая, блогер Алеся Казанцева. В своем Facebook-аккаунте она написала, что помнит его доброе отношение к ней.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в „Базелевсе“, занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала Казанцева.

Воспоминаниями о своем коллеге поделился и режиссер Иван Петухов, у которого Савочкин снимался в фильме «Играй для каждого». Кинематографист поделился, что ему больше всего запомнилось в актере.

«Постоянная помощь, участие, обмен опытом. Рядом с Игорем всегда казалось, что все будет хорошо. Его созидательная, позитивная, теплая, очень человечная энергия, которая распространялась на все и на всех», — вспомнил он.

Причины смерти

Артист умер в возрасте 58 лет. Официально причина его смерти не обнародована. Telegram-канал Mash написал, что, по данным его источников, к летальному исходу привели проблемы с печенью: у актера могла произойти печеночная декомпрессия. Кроме того, ряд СМИ добавляет, что последние несколько лет Игорь Савочкин провел в борьбе с онкологическим заболеванием. Характер болезни не уточняется, однако актер продолжал творческую деятельность.

Когда стало известно о госпитализации артиста, к нему за комментарием обратился Пятый канал. Игорь Савочкин ответил, что у него просто защемило нерв.

«Просто болит спина защемило нерв. Ничего такого. Сейчас в больнице, потом буду дома. Сделают какие-то процедуры», — сказал Савочкин.

Тогда он добавил, что врачи делают позитивные прогнозы, а боли в спине беспокоили его и раньше. Помогали сеансы у мануального терапевта.

Творческий путь

Игорь Юрьевич Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Еще в детстве он начал заниматься в театральной студии, но поначалу выбрал другую профессию. Савочкин отучился в Саратовском институте механизации сельского хозяйства. Лишь после этого поступил на театральный факультет Cаратовской государственной консерватории имени Собинова, откуда выпустился в 1991 году.

Артист перебрался в Москву и начал карьеру в двух столичных театрах: «На досках» Сергея Кургиняна и в «Театpe нa Покровкe» Сергея Арцыбашевa. По некоторым данным, карьера артиста задалась не сразу. Он выпивал и даже на какое-то время был вынужден вернуться в Саратов, где трудился таксистом, продавцом и сторожем а кладбище.

Был известен также как диктор на радио «Ностальжи» и телеведущий программы «Теория заговора» на Первом канале.