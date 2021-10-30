Подменил Брежнева в новогоднем обращении и объявил о полете Гагарина. Как Игорь Кириллов стал легендой советского ТВ

Диктор Игорь Кириллов был лицом и голосом советского телевидения. Программа «Время», которую он вел, была одним из основных источников новостей, произошедших в стране и мире. Сегодня легендарного диктора не стало. Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. В своих интервью он много раз рассказывал, что попал на телевидение случайно. В юности он хотел работать режиссером и никогда не стремился попасть в кадр. Но жизнь распорядилась иначе.

Первые эфиры

На телевидение Игорь Кириллов пришел в 1957 году на должность помощника режиссера. За спиной молодого специалиста были два года работы в театре и диплом Высшего театрального училища имени Щепкина. При устройстве на работу Кириллов предложил свои наработки для постановки телеспектаклей. Но его руководитель, главный режиссер Центральной студии телевидения Сергей Алексеев порекомендовал ему сначала набраться опыта и поучиться у опытных режиссеров.

«„Сколько же лет нужно?“, — спросил я дрожащим голосом. Он ответил: „25“», — так вспоминал Кириллов свой первый разговор на телевидении.

В должности помощника режиссера Кириллов пробыл недолго. Центральная студия телевидения искала диктора. Читающих новости девушек было достаточно, а мужчин приходилось приглашать с радио. Тогда студия объявила конкурс, куда Кириллов пошел наудачу. Его попросили прочитать вслух несколько заметок из газеты «Правда».

«У меня есть фотография, которая отображает этот страшный момент, которую я называю „За секунду перед расстрелом“. Глаза навыкат, волосы еще больше стали, что-то такое провякал», — рассказал диктор. Но его тут же взяли. В прямой эфир Игорь Кириллов впервые вышел 27 сентября 1957 года. Он остался там больше чем на 30 лет.

Диктор рассказывал, что когда впервые увидел себя на экране телевизора, пришел в ужас. Это произошло спустя несколько лет работы. Тогда были только прямые эфиры и записей не было.

«Я себе никогда не нравился, но в первый раз когда увидел — я так разочаровался! Мне так было страшно и стыдно за то, что я работаю на телевидении», — рассказывал он.

Но именно от Игоря Кириллова телезрители Советского Союза узнали о запуске первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Гагарина. Сам диктор неоднократно говорил, что про первого космонавта первым в Советском Союзе рассказал Юрий Левитан, объявивший об этом по радио, а сам он за ним только повторил. Телевидение тогда сильно опаздывало за радио. Кроме работы диктором снимал Кириллов и полноценные сюжеты в качестве корреспондента.

Полностью на работе диктором Игорь Кириллов сосредоточится только в начале 70-х годов. Он отмечал, что тогда новый руководитель Центрального телевидения Сергей Лапин начал выстраивать культ дикторов. Все зачитываемые в эфире тексты поступали только от союзных агентств, где уже прошли жесткую цензуру. Но иногда происходили накладки. Осенью 1983 года, когда советские ПВО сбили корейский Boeing, сначала Кириллову принесли официальное признание ошибки властями Советского Союза.

«Когда я уже сидел в студии, туда вбежал взмыленный выпускающий редактор Виталий Мирошников и начал махать передо мной руками, сигнализируя, что читать новость нельзя», — рассказал диктор.

Он пояснил, что ему тут же положили на стол новое сообщение, где не было ни слова от прошлого текста. Правду о сбитом самолете раскрыли только спустя 20 лет. Но Игорь Кириллов был одним из тех, кто знал об этом.

Главное лицо советского телевидения

Советские зрители знали Игоря Кириллова не только в качестве диктора новостей. Он вел вел «Голубые огоньки» вместе с коллегой Анной Шатиловой. Он вспоминал, что вся страна считала их мужем и женой.

Сначала концертные программы выходили в прямом эфире. Поэтому права на ошибку у дикторов не было. Но когда появилась видеозапись, программы стали снимать заранее.

«Наши звезды, композиторы и поэты очень трепетно относились к этим передачам. Ностальгия по тем временам иногда обрушивается на меня, даже сны снятся на эту тему», — делился Игорь Кириллов.

Несколько лет подряд Игорь Кириллов обращался с новогодним обращением к жителям Советского Союза. Но поздравления шли не от него. Он зачитывал официальное обращение Центрального комитета КПСС и Кабинета министров. Кириллов вспоминал, что сначала новогоднее обращение записали с участием генерального секретаря ЦК Леонида Брежнева. Так как суфлеров тогда не было, редакторы написали текст на обоях.

«Один разворачивал этот рулон, а другой незаметно для зрителей стоял за Леонидом Ильичом и дирижировал, показывая, с какой скоростью обои разворачивать. Если бы вы видели эту сцену. Но потом все-таки предложили мне прочитать поздравление», — поделился Игорь Кириллов.

В 80-е годы о дикторе Игоре Кириллове узнали на западе. Эфиры советского телевидения начали транслировать через спутники. Запись одного из выпусков программы «Время» с участием Кириллова использовал певец Стинг в своей песне Russians.

Сам диктор рассказал, что очень удивился, когда услышал эту песню. Но с исполнителем он успел познакомиться. Когда Стинг приезжал в Россию, был в программе Ивана Урганта и попросил организовать ему встречу с легендарным советским диктором.

«Певец говорил на английском, я — на русском, мы посмотрели друг на друга и разошлись. Вот и вся моя встреча с известным британским исполнителем», — подвел итог Игорь Кириллов.

В программе «Время» диктор проработал до 1989 года. 30 декабря в эфир вышел последний выпуск программы с участием Игоря Кириллова. После он появился в программе «Взгляд» который делала молодежная редакция Центрального телевидения. Сам он говорил, что работал для связи поколений.

О своей профессии Игорь Кириллов отзывался так, что в ее основе лежат три кита: что я говорю, кому я говорю и ради чего, зачем я говорю. Он подчеркивал, что ведущие современных новостей превратились в простых чтецов с монитора благодаря современной технике. Но для диктора важно донести до зрителя каждое слово.