Игла из постели попала в сердце. Хирурги действовали почти на ощупь и спасли россиянина

Благовещенские хирурги достали швейную иглу из сердца пациента, который случайно напоролся на нее в постели. К моменту поступления игла развалилась на две части. Одна травмировала перикард, вторая — желудочек. Мужчина мог умереть в любой момент, и времени на долгую диагностику не было. Пришлось хирургам полагаться на знания, глаза и собственные руки.

Благовещенские медики достали обломки иглы из сердца 25-летнего Романа Харичева. Он рассказал «360», что супруга зашивала футболку, потом воткнула иголку в диван и забыла о ней. Вечером молодой человек лег спать — и иголка воткнулась в грудь. Ощутив резкую колющую боль, он попытался вытащить иглу руками, потом плоскогубцами, но у него не получилось.

«С каждым вдохом засаживалась все глубже и глубже. Я вызвал скорую, она приехала [через] минут 15-20. Привезли в областную больницу, сделали снимок, посмотрели, КТ и анализы сделали и экстренную операцию провели», — пояснил Роман.

Источник фото: пресс-служба Амурской областной клинической больницы

Двойная угроза жизни

Операцию проводил хирург торакального отделения Амурской областной клинической больницы Сергей Аникин. Он рассказал «360», что пациента привезли к ним 5 декабря. Роман жаловался на боль в груди, усиливавшуюся при дыхании или движениях. Во время обследования врачи обнаружили, что иголка разломилась на две части.

«Один из фрагментов находился у грудной стенки и упирался в правый желудочек сердца, вызывая его травматизацию. К моменту поступления у пациента уже был гемоперикард так называемый. То есть наличие крови в полости перикарда (околосердечная сумка — прим. ред.)», — добавил Аникин.

Это было опасно тем, что кровь в любой момент могла сдавить сердце, вызвать гемотампонаду — невозможность сокращения сердца и его остановку. Второй обломок иглы к тому времени находился в перикарде.

«Он был достаточно мобильным и мог в любой момент привести к травме сердца либо крупных сосудов с развитием массивного кровотечения. Либо [попасть] в область средостения, вызвать травму таких органов, как пищевод, верхняя, нижняя полая вена, аорта и так далее», — отметил врач.

Уникальная операция

Все это угрожало жизни пациента, и его экстренно прооперировали под общим наркозом. Из-за нехватки времени операцию на открытом сердце проводили без дополнительной диагностики — на основании компьютерной томографии, знания медиками анатомии, визуальных данных и фактически того, что могли нащупать хирурги.

«Уникальность операции заключается не в сложности — наше отделение занимается лечением и ножевых ранений грудной клетки, в том числе и сердца. Но повреждение сердца иглой является уникальностью для Благовещенска. Такого опыта, что пациент мог погибнуть от портняжной иглы, у нас не было», — сказал Аникин.

В мире такого плана истории можно пересчитать по пальцам. Основные сложности были у операционной бригады с поисками обломков. Но с этим хирург и его ассистенты справились на пять с плюсом. За полтора часа медики вытащили оба обломка, остановили кровотечение, откачали кровь, попавшую в плевральную полость и полость перикарда. Роман быстро восстановился, и через неделю его уже выписали домой.