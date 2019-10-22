Терроризм под соусом из смайликов. Вербовщики ИГ* теперь в TikTok

В приложении TikTok были обнаружены аккаунты, на которых вербовщики «Исламского государства»* размещали короткие пропагандистские видео, украшенные сердечками и цветочками. Эксперты считают, что ролики публиковались для привлечения внимания подростковой аудитории.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследование агентства по мониторингу социальных сетей Storyful, сервис TikTok очень популярен среди подростков, поэтому видео с телами убитых боевиков и смертниц сопровождалось популярными у тинэйджеров мелодиями. Оно отмечалось звездочками, сердечками и другими эмодзи, милыми сердцу современного подростка.

Агентству удалось отследить около двадцати аккаунтов, с которых распространялся пропагандистский контент. Все они были удалены. В Storyful не смогли оценить распространение присутствия радикалов в этой соцсети. Опубликованные террористами видео много пометок «нравится» не собрали. Но некоторые из них имеют около тысячи подписчиков. Популяризации опасного контента способствует алгоритм рекомендаций для пользователей.

Источник фото: Instagram

Представитель TikTok заявил, что сервис всегда блокировал и будет удалять впредь учетные записи распространителей подобных роликов.

«Мы постоянно разрабатываем все более качественные средства контроля для обнаружения подозрительной активности. Это общая проблема соцсетей. Злоумышленники пытаются обойти защиту, но у нас есть хорошие специалисты, занимающиеся безопасностью на TikTok», — подчеркнул представитель сервиса.

Стало также известно, что администрация TikTok наняла около тысячи модераторов, которые будут отслеживать распространение видеороликов с экстремистским и террористическим контентом.

С проблемой использования террористами площадок для общения уже сталкивались другие социальные сети. В 2016 году Facebook, Twitter и YouTube пришлось даже собрать совместную базу изображений, которые с тех пор неукоснительно удаляются.

Тем не менее, эксперты утверждали, что действия соцсетей по сдерживанию вербовщиков ИГ* являются «каплей в море», и площадки «сознательно не справляются» с экстремизмом.

Специалисты констатировали неспособность компаний противостоять террористической угрозе. Администрации соцсетей, в свою очередь, живо отреагировали на обвинения, и пообещали удалить «токсичный» контент.

В 2016 году Twitter за полгода заблокировал более 235 тысяч аккаунтов за пропаганду терроризма, а Google удалил 14 миллионов видеороликов.

Глобальная опасность

В России борьбе с электронным терроризмом также придается большое значение. В 2018 году на традиционной ежегодной пресс-конференции Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ в Москве сообщалось, что за предыдущий год частично или полностью были заблокированы более 60 тысяч сайтов и около десяти тысяч страниц.

Специалисты признали, что кибервербовка приобретает глобальный характер. По их данным, ни один теракт не обходился без использования соцсетей. Причем, вербовкой занимаются специалисты «самого высокого профиля».

Общение в соцсетях начинается с нейтральных тем, затем ненавязчиво касается религиозных вопросов. Затем заинтересовавшихся молодых людей переводят в мессенджеры с более высоким уровнем криптозащиты, где и завершается процесс вербовки.

Источник фото: Instagram

Генеральный директор компании Angara Technologies Group Сергей Шерстобитов сообщил «360», что обе стороны, спецслужбы и террористы, пытаются контролировать соцсети и изыскивать новые возможности для их противоправного использования.

«Если целевая аудитория будет смещаться из широко известных мессенджеров — WhatsApp, Viber, Telegram — в менее популярные, злоумышленники неизбежно попытаются воспользоваться новым инструментом. Ведь он предоставляет им больше свободы и возможностей», — отметил Шерстобитов.

Он подчеркнул, что преступники ищут точки роста и используют любые способы доставки информации до пользователей.

«Если целевая аудитория сейчас пользуется в большей степени сейчас, например, TikTok, то они будут искать возможности через этот инструмент доставить свои идеи», — резюмировал эксперт.

ИГ* — террористическая организация, запрещенная в РФ.