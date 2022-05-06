Идти по китайскому пути. Россия захотела заменить иностранные компьютеры на отечественные в госучреждениях

Китай обязал госучреждения и госкомпании в течение нескольких лет полностью перейти на китайские компьютеры. Специалисты не исключили, что таким образом Китай пытается обезопасить себя от возможных санкций Запада. Россия идет по схожему пути.

По данным Bloomberg, власти Китая обязали госучреждения и госкорпорации в течение двух лет отказаться от использования иностранных компьютеров. Вместо них планируется использовать китайские аналоги, написал ТАСС.

Сотрудники правительственных учреждений после майских праздников начнут сдавать компьютеры для замены. Китайские ПК будут работать только на программном обеспечении из КНР.

Как минимум придется заменить 50 миллионов западных компьютеров на китайские аналоги. Это один из шагов по политике импортозамещения в сфере технологий, которую Китай проводит несколько лет.

На фоне постановления властей Китая ценные бумаги Lenovo выросли на 5%, Kingsoft Corp. — на 3,3%, а China National Software & Service Co — на 10%.

Импортозамещение по-китайски

По словам президента консорциума «Инфорус» Андрея Масаловича, решение Китая, вероятно, связано с несколькими обстоятельствами. Специалист напомнил, что любой компьютер — это источник шпионажа. Он может видеть то, что делает его хозяин, куда-то это передавать.

«В компьютере могут быть аппаратные закладки и программные. Соответственно, свое аппаратное обеспечение надежнее», — добавил Масалович.

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Операционная система и сопутствующее приложение также могут в какой-то момент отключиться или перестанут обновляться. По словам Масаловича, это пример межгосударственного шантажа.

Китай также может идти по пути уменьшения американских и иностранных товаров на рынке и увеличения, наоборот, китайских. Таким образом, Китай часть денег оставляет внутри страны, которые мог бы потратить на компьютеры за пределами страны. Это также шаги в направлении защиты критической информационной инфраструктуры. Обеспечить выполнение требований на своих условий проще, чем на иностранных.

Масалович предположил, что Китай может столкнуться с Тайванем. И глядя на «санкционную войну» вокруг России, он страхуется заранее.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал «360», что Китай быстро отреагировал на антироссийские санкции и решил не ждать аналогичных мер по отношению к себе.

«Китай понимает, что они следующие, а может быть, должны были быть и первыми, судя по тому, как оценивают их угрозу. У них есть возможности, и мы знаем, что практически все компьютеры собираются в Китае <…>. Они не стали ждать грома, чтобы перекреститься, и крестятся сейчас», — рассказал Букштейн.

При этом у Китая есть все возможности для того, чтобы заместить иностранные ПК. По словам Масаловича, в стране есть свои компьютеры, маршрутизаторы, операционные системы и приложения, за исключением процессоров. Ими весь мир снабжает Тайвань.

Замещение в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. С 1 января 2025 года в некоторых государственных организациях запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран, писало РИА «Новости».

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По словам Букштейна, это означает как использование собственных антивирусов, так и переход на производство своих процессоров. Эта задача не проста, но специалист уверен, что за короткий срок страна сможет мобилизоваться.

Между действиями России и Китая есть существенная разница. Андрей Масалович отметил, что Китай выполняет шаги некоего долгосрочного плана.

«У них все прописано на десятки лет вперед. Китай просто делает шаг за шагом, иногда адаптируясь к текущим условиям. А мы делаем большую часть в режиме ошпаренной кошки, поэтому получится по итогу не так, как у Китая», — заключил Масалович.