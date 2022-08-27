«Идите домой!» Украинские беженцы все больше раздражают Европу, и будет только хуже

Европейцы постепенно устают от украинских беженцев. Многие отмечают неблагодарность, надменность, грубость гостей. Недовольство этим уже начало выливаться в агрессию: недавно в Ирландии подростки жестоко избили 14-летнего украинца. «360» проследил, как набирает обороты проблема беженцев в Европе, и выяснил, чем все может кончиться.

Этап 1. Напускное гостеприимство

Когда обстановка на Украине обострилась, местные жители стали массово уезжать, в том числе в страны Евросоюза. Часто ехали в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию.

Поначалу их встречали радушно и обещали всестороннюю помощь: пособия, жилье, бесплатную медицину, питание. Король и королева Бельгии даже решили разместить украинцев в квартирах монаршего фонда. А правительство Великобритании в марте открыло специальную программу «Дома для Украины». Тем, кто временно поселит у себя беженцев, пообещали давать ежемесячно по 350 фунтов (около 48 тысяч рублей). Молдавия упростила въезд для граждан Украины.

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Этап 2. Растерянность

Европа оказалась не готова к наплыву беженцев. У стран быстро заканчивались ресурсы для их приема. Одной из первых в этом призналась Чехия, куда только к середине марта прибыли около 270 тысяч украинцев. Польские СМИ писали, что Варшава и Краков также больше не могут принимать беженцев.

И все чаще стала появляться информация о том, что украинцы платят за гостеприимство неблагодарностью и хамством. В Молдавии с удивлением заметили, что беженцы «требуют к себе особого отношения»: бассейнов в отелях, бесплатной еды в ресторанах. А еще бывают агрессивными, кричат на людей, которые говорят с ними по-русски, и портят чужое имущество.

Этап 3. Усталость и раздражение

Информации о высокомерных и хитрых украинцах в европейских СМИ становится все больше. Мать-одиночка из Великобритании пожаловалась, что мать и дочь, которых она приютила, требовали везде их возить, отказывались есть местную еду и ни разу не поблагодарили ту, которая им помогла. Ранее другая англичанка жаловалась, что украинка разрушила ее брак, специально соблазнив ее мужа.

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То, как накапливается раздражение украинцами, хорошо иллюстрирует пример ирландского Маллингара. Как написало издание Independent Westmeath, группа подростков избила 14-летнего беженца на улице, выкрикивая ему: «Идите домой, украинцы!» и «Путин — король!» Парню потребовалась операция.

Разумеется, это слишком радикальный метод борьбы с эвакуированными. Отдельные эпизоды агрессии вряд ли приобретут массовый характер, предположил в беседе с «360» политолог, независимый аналитик, советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич.

«Но в целом проблема массовая, потому что с начала года в европейских странах появилось от шести до восьми миллионов беженцев с Украины, и это очень значительная нагрузка», — констатировал эксперт.

Поляки уже назвали наплыв беженцев угрозой для своей страны — они переживают, что правительство уделяет слишком много внимания украинцам и забывает про свой народ.

Беззаботное время, когда украинцев жалели и старались приютить, уже позади, но сами они, похоже, этого не замечают.

Ни одна семья, даже христиански настроенная, не выдержит длительного пребывания украинцев в своем доме. От трех до шести месяцев максимум можно в доме кого-то потерпеть. Срок истек, уже наступает критическое время. Предполагается, что за полгода беженцы могли найти себе место, работу, которая позволила бы арендовать жилье, и перейти на самообеспечение. Но очень многие украинцы до сих пор считают, что все им должны Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик.

Станкевич указал на «завышенную претенциозность» украинских беженцев. Он добавил, что они стремятся «все превращать в перформанс» вокруг себя любимых, что, «естественно, вызывает раздражение».

Что будет дальше

Осень и зима принесут Европе стремительный рост тарифов на электроэнергию. Очень возможно, что для некоторых семей станет слишком накладным содержать украинцев.

«Конечно, те, кто размещает беженцев или их поддерживает, рассчитывают на компенсацию со стороны государства, но часто эта компенсация или вообще отсутствует, или не покрывает даже половины расходов, связанных с содержанием беженцев», — сообщил Сергей Станкевич.

Источник фото: РИА «Новости»

По его прогнозам, «при переходе от осени к зиме» кризис в ситуации с беженцами станет очень острым. Политолог предположил, что лидерам европейских стран придется искать «какое-то специальное решение», возможно, открывать специальные фонды, чтобы справиться с этой проблемой.

«В принципе я предвижу только осложнение ситуации и обострение проблемы. Может быть, необязательно в форме подросткового насилия, но системное обострение будет», — подчеркнул Станкевич.

Он считает, что лучшим решением для Украины был бы переход к миру — тогда уехавшие люди понадобились бы на родине для восстановления нормальной жизни. Но похоже, что пока «засидевшиеся в гостях» беженцы проблемы не видят и решений не ищут.