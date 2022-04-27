С момента независимости Украины на ее территории распространялась националистическая, русофобская идеология. Ее начали насаждать не только президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко, но и предыдущие лидеры. Одна из задач спецоперации — это не только военное освобождение от нацизма, но и духовное. Своими мыслями с «360» поделился депутат Государственной думы VII и VIII созывов Виталий Милонов.

Далее — прямая речь.

«Наши солдаты — это стабильность»

Я недавно вернулся из Донбасса, и основной моей задачей была беседа, работа с мирными людьми и оказание гуманитарной помощи. Хочу заметить, что большинство людей, которые выжили, остались на территориях, с огромной радостью встречают наших солдат.

Говоря про наших солдат, я имею в виду как российскую армию, так добровольцев и Народную милицию ДНР и ЛНР. Они понимают, что наши солдаты — это стабильность. Они понимают, что если российское присутствие сохранится, то тогда все те нечеловеческие испытания, все те жуткие условия, в которых они находились, закончатся.

Они помнят, что на протяжении восьми лет был жесткий политический прессинг: людей лишили права голоса, права выбора, даже права думать они не имели. Они должны были поддерживать абсолютно непонятную для них ультранационалистическую проукраинскую идеологию.

Большинство жителей освобождаемых территорий с нескрываемой радостью ждут того, чтобы Россия там осталась

Очень просят, чтобы никакие Хасавюрты больше не происходили.

Духовное освобождение от нацизма

Интересно отметить, что на сегодня спецоперация проходит на территории Восточной Украины. В принципе, население, которое там проживает, никоим образом нельзя назвать украинским. Но, что парадоксально, усердная идеологическая работа с людьми дала свои плоды. Особенно для молодежи, которая не проходила ни горсти истории в школе. Ребят вырастили в духе нового украинства. Для этих людей националистическая идеология не является столь неприемлемой, как для людей пожилого поколения.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Федоренко

Поэтому мы видим, что в вооруженных силах люди постарше либо отказываются воевать, либо воюют с большим пессимизмом. А молодежь активно участвует в боевых действиях. Виноваты в этом не только Порошенко и Зеленский, виноваты и предыдущие украинские руководители страны. Ползучая украинизация, тихая русофобия активно пропагандировалась с самого начала существования этой территории — с конца 1991 года.

Она стала активной почвой для того, чтобы потом взошли черные цветы украинского национализма. Хотя украинский национализм — это абсолютно синтетическая вещь.

Это то же самое, как читать полуязыческие фантастические сказки от современных авторов

Вот эта чушь стала основой идеологии современной Украины. Если ребенка, как Маугли, никто кроме диких животных не окружал, то он становится похожим на зверей. Так и здесь. Дети просто не знают ничего правильного и такой выбирают для себя путь. Наша задача не только военное освобождение от нацизма, но и духовное.

Насаждение идеологии

Вся русофобская ересь — это полузападный продукт. Он имеет давние корни со времен Ивана Мазепы и всех лжеисториков. Потом был 1918 год, 1940 и 1941 годы. Начиная с 1991 года это продолжение политики прозелитизма — стремления обратить в свою веру. Если раньше это было насильственное превращение православных в католиков, то теперь — превращение славян, русских в антирусских.

Как заставить человека, который является русским, поверить в то, что он нерусский? Только через жуткие конструкции. Точно так же детей в гитлерюгенде заставляли верить, что они представители сверхрасы, а русских и цыган надо уничтожать. Они были в этом убеждены.

Идеология современного украинства — это идеология ненависти к России

Идеология активно насаждается не только Зеленским и Порошенко, но и другими. Идет постепенное выхолащивание русского языка.

Но это глупая украинизация, это идиотизм

Люди на Украине учат новый язык — украинский. Они никогда на нем не говорили. Но теперь пытаются говорить. Вот только когда не хватает лексики, то переходят на русский.