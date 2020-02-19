США выделили Украине $38 млн на воспитание молодежи. Это идеологическая вербовка

США решили воспитать у молодежи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны, а также развить «демократические ценности». Но эти важные для американцев цели выделят 38 миллионов долларов. Попахивает вербовкой.

Источник фото: flickr.com/Mike Mozart

«Цель данной деятельности — воспитание у молодежи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодежных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», — гордо заявлено в документе программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)».

При этом проект ориентируется на молодежь от 10 до 35 лет. Особое внимание разработчики программы хотят уделить подросткам. Ведь именно у молодежи, отмечается в документах, есть шанс закрепить демократию и разрыв с советским прошлым. Этому должно способствовать и то, что у власти на Украине сейчас достаточно молодые лидеры.

«Украинская молодежь в целом активнее, чем представители старшего поколения, выступает за реформы и интеграцию с Евросоюзом, и благодаря ведущей роли молодежи в жизни гражданского общества и экономических инновациях перед ней открывается важная возможность для дальнейшего укрепления концепции ценностно-ориентированного украинского гражданства», — отметили в документе.

Звучит многообещающе. А главное, что формально это не считается вмешательством в дела другой страны, раз правительство Украины одобряет эту деятельность. Об этом «360» заявил американский политолог Эндрю Корыбко. По его мнению, интересы США упираются в то, чтобы убедить украинцев продолжать свой западный путь, который начался после Майдана.

Да, такая деятельность предназначена для идеологической вербовки украинцев на западную сторону, по умолчанию делая их антироссийскими и настраивающими против сотрудничества со своим соседом Эндрю Корыбко политолог.

По словам собеседника «360», почти все страны проявляют мягкую силу и инвестируют в позитивное формирование представлений о них других. «В России, например, есть фонд „Русский мир“. Хотя его миссия состоит в том, чтобы представлять Россию позитивно, но не за счет того, как ее целевая аудитория рассматривает других, в отличие от гнусных целей США», — заключил Корыбко.