Идею извратили до опасного. Хулиганы в масках Крампуса нападают на людей в Европе

Крампус — фольклорный персонаж, по виду напоминающий сатира или черта. Это злой спутник местного Деда Мороза — святого Николая, который наказывает непослушных детей. Вместо подарков он оставляет им уголь под подушкой или вовсе уносит ребенка в свою пещеру, чтобы съесть на рождественский ужин.

Традиция переодевания в Крампуса распространена в Австрии, на юге Германии (Бавария), в некоторых областях Италии и других странах. В конце ноября — декабре там проводятся парады Крампусов.

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В итальянском Випитено традиционная демонстрация закончилась избиением прохожих.

Дьяволы в масках нападали на толпу бегущих людей, беспорядочно нанося удары розгами. Как минимум одного человека, упавшего на мостовую, Крампус пнул ногой. Видео сняла на мобильный телефон местная жительница.

Среди жертв рождественских хулиганов оказались и африканские мигранты, сообщила ассоциация «Солидарность Больцано». Власти проверят обвинение в расизме.

Бывают и обратные случаи. В Швейцарии 17-летнего Крампуса порезали ножом, а в Вене 16-летнего жителя, который участвовал в забеге Крампусов, избил один из зрителей. В результате молодой человек оказался со сломанным носом и сотрясением мозга.

«Нас всегда изображают плохими, теми, кто бьет детей и женщин. Но это же шествие Крампусов, и розги являются его частью, так было всегда. Если не хотите, чтобы с вами что-то случилось, можно стоять подальше», — заявил подросток.

Обычно шествие Крампусов представляет собой нечто подобное.