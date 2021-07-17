Идея превыше безопасности? Тысячи православных вышли на крестный ход в Екатеринбурге в разгар пандемии

В Екатеринбурге минувшей ночью православные вышли на крестный ход. Единицы были в масках и держали дистанцию, остальные напрочь забыли о безопасности и бушующей пандемии.

В социальных сетях появились десятки видео и фото крестного хода. На них можно разглядеть, как люди без средств защиты шли в толпе. Никто не соблюдал социальную дистанцию и не носил перчатки. В период, когда ежедневно в стране устанавливаются антирекорды по количеству смертей от ковида, делать такое — верх безрассудства.

Источник фото: группа «Екатеринбургская епархия» во «ВКонтакте»

«Порядка тысячи верующих после совершения Божественной литургии у Храма на Крови отправились пешком в обитель Царственных страстотерпцев. Инициатива народного памятного хода шла от самих людей, желавших пройти с молитвой путь, по которому из дома инженера Ипатьева тела последних Романовых перевозились к месту их уничтожения», — говорится в записи, опубликованной на странице группы «Екатеринбургская епархия» во «ВКонтакте».

Источник фото: группа «Воробьевский | Черный Ящик» во «ВКонтакте»

По предварительным данным, участие в крестном ходе приняли около двух тысяч человек. В епархии сообщили, что люди передвигались небольшими группами по тротуарам и пешеходным переходам. В сообщении указано, что благодаря взаимодействию с властями все прошло хорошо. Тем не менее также сказано, что в этом году Царский крестный ход, традиционно организуемый Екатеринбургской епархией, не был согласован из-за пандемии.

Источник фото: группа «ЕАН. Новости Большого Екатеринбурга» во «ВКонтакте»

«Молящиеся помогали друг другу, соблюдались необходимые меры санитарно-эпидемической безопасности», — сказали в пресс-службе.

Источник фото: группа «Екатеринбургская епархия» во «ВКонтакте»

Однако по опубликованным кадрам видно, что о соблюдении мер осторожности даже речи не идет. Как выяснилось, среди участников были дети, которые также не были защищены от возможного заражения.

Тем не менее в местах, где ход снимало телевидение, священнослужители и рядом идущие люди были в масках. Но таких в толпе было очень мало.

Споры по поводу организации крестного хода в Екатеринбурге начались еще 8 июля. Губернатор Свердловской области заявил, что мероприятие в этом году не состоится. Через несколько часов митрополит Евгений публично подчеркнул, что сам он однозначно пойдет на шествие.

Источник фото: страница Олега Давиденко во «ВКонтакте»