Ибупрофен и другие обезболивающие посчитали опасными. Но избавиться от страданий без вреда для здоровья можно

Британские врачи сообщили о серьезных побочных эффектах от популярного обезболивающего ибупрофена. Специалисты отметили, что он может вызывать головокружение, головные боли, тошноту, несварение желудка и даже создает риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения и ухудшения зрения. Но осторожными нужно быть с любыми обезболивающими.

О побочных эффектах ибупрофена рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Врачи выяснили, что «более чем у одного человека» из 100 наблюдались негативные симптомы после приема ибупрофена. У одних сильнее болела голова, у других она кружилась, появлялись тошнота и несварение желудка.

Но самые большие проблемы — риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения и нарушение зрения. В некоторых случаях также возможна аллергическая реакция.

О негативных чертах ибупрофена писали и раньше. Например, в декабре 2020 года доктор Александр Мясников заявил, что препараты, в основе которых ибупрофен или анальгин, могут вызвать инсульт, инфаркт или гипертонию. Особенно эти вещества противопоказаны людям старше 60 лет.

В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения заявила об опасности самостоятельного приема ибупрофена при лечении коронавируса, отметив риски внутреннего кровотечения.

Впрочем, специалисты в области медицины предупредили, что к любому веществу нужно относиться с опаской. Лучше же всего не заниматься самолечением, а обратиться к профессионалам.

Залог успеха в правильной дозировке

Фармацевт, бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина в беседе с «360» сказала, что все нестероидные противовоспалительные препараты, которые рекламируют по телевизору, имеют такие побочные эффекты.

Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, не назначают подобные вещества. Причем неважно, в таблетках они, в виде свечей или инъекций.

У нас нет безопасных лекарственных средств. Любое лекарство — это яд, вопрос дозировки и правильного применения. Если дозировка превышена и человек не знает о своих проблемах, для него это может плохо закончиться Ирина Булыгина.

Чтобы обезопасить себя, нужно искать своего врача, а не заниматься самолечением.

Конечно, если у человека ужасно болит голова, можно выпить обезболивающее. Но после этого следует пойти к врачу и разобраться, является ли эта головная боль каким-то заболеванием. Делать это необходимо, если головные боли происходят регулярно.

Своевременное лечение

Эксперт в медицинской сфере, врач-стоматолог Алексей Антипенко объяснил, что, если длительное время принимать обезболивающие, в первую очередь страдает желудок — развиваются эрозивные изменения или гастрит.

У каждого препарата есть определенное количество времени, когда его можно принимать без наблюдения специалиста. Если пациент принимает препарат дольше, нужно идти к врачу и сдавать анализы крови, чтобы проверить организм.

Долгое употребление обезболивающих препаратов может иметь основным побочным эффектом то, что патологический процесс за счет того, что пациент сидел дома и терпел, перейдет в худшую стадию по сравнению с той, с которой все началось. Последствия могут быть гораздо плачевнее, чем когда нужно было лечить Алексей Антипенко.

По словам Антипенко, желудочно-кишечное кровотечение, о котором говорили британские врачи, может развиваться уже при наличии сопутствующего заболевания. При этом гастрит есть у всех в той или иной степени, отметил Антипенко, потому что мы периодически пьем кофе и едим не совсем правильную еду, даже если пытаемся придерживаться здорового образа жизни.

Если с умом принимать обезболивающие, никаких проблем не будет. Но когда у человека боль, он уже не думает об объемах приема того или иного препарата. И здесь может вылезти все что угодно. По словам Антипенко, анальгином тоже можно «до смерти закидаться».

Сказать категорически, что «не пейте ибупрофен, от него голова болит или еще что-то» — нет. У него есть хорошее свойство, он работает <...> Он очень здорово сбивает температуру часа на три Алексей Антипенко.

Без наблюдения врача принимать обезболивающие препараты можно три-пять дней. Особое внимание следует уделить людям, у кого есть, например, проблемы с желудком. Им не следует злоупотреблять обезболивающими. И необходимо потом обратиться к лечащему врачу.

Аллергикам тоже нужно аккуратно принимать подобные препараты.

Можно пользоваться «дедовскими» методами снятия боли. Например, есть точка между большим и указательным пальцами на руке. Нужно нажать на эту точку и держать секунд 20, потом отпускать и повторять. Также можно ногтями сдавливать мочку уха, чтобы стало больно. Эти способы не снимут боль полностью, но временно ее перекроют.