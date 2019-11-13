Когда массовая культура успела превратиться в сборник старых анекдотов, и почему работа над новыми «Друзьями» похожа на предательство? Размышляет колумнист «360».

Источник фото: NBC

Соцсети гудят как улей, полный разъяренных пчел, и в этом нет ничего удивительного — новости такого масштаба мгновенно разлетаются по всему миру. Речь, конечно же, о продолжении сериала «Друзья», который неоднократно признавался одним из лучших и самых популярных комедийных телепостановок за всю историю.

Прекрасен наш союз

Это еще не точно от слова «совсем», но переговоры в самом разгаре и телеканал HBO, создавший имя на «Игре престолов» и «Чернобыле», готов стать вторым домом для продолжения любимого сериала миллениалов. Официального подтверждения этому нет, но мельница голливудских слухов уже вовсю мелет и сообщает смачные подробности, подслушанные в модных ресторанах и ночных клубах.

Энистон заставила фанатов заговорить о воссоединении «Друзей». И в этот раз это не пустые надежды Подробнее

Если доверять источникам американских медиа, то обе стороны настроены всерьез: топы HBO готовы дать добро на проект при условии, что «Друзья» будут настоящими и на экране вновь появятся Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Некоторые участники оригинального состава, в свою очередь, давно намекают на некую совместную работу.

Особенно усердствует главная любимица публики Энистон. Яркая и непосредственная актриса, до сих пор имеющая гигантскую армию поклонников, недавно завела Instagram. Мало того, что она почти мгновенно набрала семь миллионов подписчиков, так еще первое выложенное фото немедленно вызвало фурор — на нем Энистон предстала в окружении своих старых друзей.

За долгие годы в шоу-бизнесе, исполнительница роли Рейчел Грин научилась подогревать общественный интерес. Через некоторое время, она дала ряд интервью популярным телеведущим, везде упоминая работу над «чем-то интересным».

Кульминацией стал визит Энистон на площадку популярного вечернего шоу Стивена Кольбера. Здесь она не без кокетства и долгих расспросов со стороны ведущего, наконец, сдалась и призналась, старая команда «Друзей», чей союз полюбился миллионам зрителей по всему миру, работает над новым проектом.

Неназванным осталось лишь самое главное: будет ли это сделанная с нуля история, перезапуск или 11-й сезон ситкома, завершившегося 15 лет назад. Новая порция слухов, кажется, подтверждает, что речь идет именно о «Друзьях», а не просто воссоединении тех же актеров на экране. Самое время задать простой, но важный вопрос — есть ли у проекта шансы не окончится полным провалом?

Вы спросите в чем причины скепсиса в то время как фанатское сообщество ликует и не может дождаться официальной новости. Не буду спорить о возможном успехе/неуспехе проекта: даже фейковый трейлер фильма по мотивам «Друзей» набрал почти 17 миллионов просмотров, а настоящий побьет и этот рекорд. Речь совсем о другом — сколько удачных ребутов (перезапусков) старых и любимых франшиз вы можете назвать?

Вперед в прошлое

Голливуд и в целом вся американская индустрия развлечений сейчас переживает период стагнации: денег у студий более чем достаточно, зрители по-прежнему доверяют брендам, но отсутствует желание рисковать и поддерживать новые идеи. В итоге, нам раз за разом на новые лады пересказывают старые анекдоты, которые после каждого пересказа начинают звучать все глупее.

Гарантированный способ почувствовать себя старым для миллениала — обсудить с 20-летним представителем нового поколения какой-нибудь популярный фильм из девяностых. Немедленно выяснится, что и «Звездные войны», и «Мумия» и даже какой-нибудь «Робокоп» у зумера свои. Увы, далекие от «исходников» не только по трактовке, но и по качеству.

Пенсионеры против роботов: новая часть «Терминатора» как попытка вернуть молодость Подробнее

О том какие споры вызывают попытки в десятый раз войти в одну реку, легко понять хотя бы по шуму вокруг последнего «Терминатора», стершего из киновселенной аж три предыдущих сиквела и попытавшегося продолжить классику с новой точки отсчета.

Несмотря на море спецэффектов, отлично снятые экшен-сцены и Арнольда Шварценеггера, добиться «вау-эффекта» первых двух картин не удалось — ребут не то чтобы совсем провалился, но с трудом оправдал свой бюджет.

Несмотря на затянувшуюся серию самоповторов, инвесторы продолжают финансировать «надежные» проекты, рассчитывая что громкое имя в любом случае удастся продать подороже — хотя бы благодаря ностальгии. Разумно с точки зрения бизнеса, но губительно для творчества, толика которого должна присутствовать даже в самом попсовом и масскультовом проекте.

Взглянем на перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» — когда-то этот ситком работал как магнит, притягивая к экранам миллионы подростков в диапазоне от Нью-Йорка до Москвы.

У него много общего с «Друзьями» начиная с задорной команды молодых звезд и кончая длиной в десять сезонов. «БХ90210» образца 2019 года также смог объединить актеров из оригинального состава, но вместо новой волны популярности вызвал даже не возмущение, а зевоту. Он был отменен всего после шести новых эпизодов.

Глядя на незавидную судьбу этого и многих других ребутов, понимаешь, как важно вовремя поставить точку. Нет, иногда действительно можно взять затасканный до дыр сюжет, чтобы сделать нечто яркое и незабываемое — вспомним хотя бы «Джокера». Но это должен быть настоящий выход за рамки и отказ от старых трактовок, а не банальное стремление сделать «также красиво как в прошлый раз» — ради такого совершенно точно не стоит собираться вместе хоть через 15, хоть через 30 лет.

Все-таки, персонажи «Друзей» не равны воплотившим их актерам. Это полноценные и убедительные образы простых, но симпатичных жителей современного мегаполиса. Тревожить их новыми переделками, по моему мнению, выглядит настоящим предательством.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.