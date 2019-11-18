«И эпатаж, и выгода, и предвыборная гонка». Топ-5 причин для громких заявлений Лукашенко по интеграции с Россией

Белоруссия не станет подписывать какие-либо документы с Россией по интеграции, если они будут нарушать Конституцию страны. С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он также усомнился в необходимости создания союзного государства с Россией, так как Москва ежегодно «подсовывает новые условия» интеграции. Заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил «360», что тактика президента Белоруссии остается неизменной. По его словам, это стремление к лоббированию между Россией и Западом и попытки таким образом извлечь ту или иную политическую выгоду из этого.

«Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», — с таким заявлением выступил президент Белоруссии. Его слова процитировало агентство БелТА. Лукашенко усомнился также в необходимости создания союзного государства с Россией, так как Москва ежегодно «подсовывает новые условия» интеграции.

Как отметил в беседе с «360» Шаповалов, прежде всего необходимо подчеркнуть, что ничего нового мы не услышали.

«Тактика президента Белоруссии остается неизменной. Это стремление к лоббированию между Россией и Западом и попытки таким образом извлечь ту или иную политическую выгоду из этого», — заявил замдиректора института истории и политики МПГУ.

По его словам, это не означает, что интеграционный процесс с Россией отменен. Как отметил Шаповалов, очевидно, что тот процесс, который начался уже 20 лет назад, развивается, и у России и Белоруссии, несмотря на серьезный блог существующих противоречий и в экономической, и в политической сферах, существует достаточно серьезная история сотрудничества.

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«Та основа интеграционного процесса, которая существует сейчас, она, я думаю, остается, несмотря на заявления Лукашенко», — отметил Шаповалов, добавив, что для президента Белоруссии свойственно делать подобного рода заявления.

По его мнению, зачастую такие заявления выглядят эпатажем, но таким образом Лукашенко достигает определенных целей, которые он ставит в своей политике и демонстрирует определенное направление собственной политической деятельности.

Шаповалов рассказал, что эти заявления свидетельствуют о том, что для Лукашенко и политических элит страны достаточно важно в данный момент демонстрировать, в том числе Европе и западному сообществу, особый путь Белоруссии.

На вопрос о том, не связаны ли такие заявления с последней поездкой президента Белоруссии в Австрию и не является ли это, в данной ситуации, своеобразным поворотом в ЕС, Шаповалов ответил, что таких поворотов уже было очень много.

По его словам, действительно, те или иные визиты Лукашенко в европейские столицы достаточно часто совпадают с его теми или иными громкими заявлениями, направленными на то что бы продемонстрировать определенную степень дистанцирования от России. При этом Шаповалов подчеркнул, что к таким заявлениям не надо относиться как к резкому развороту на 180 градусов.

Не нужно к этому относиться и как к изменению курса, это обычная тактика президента Белоруссии, который стремится все-таки придерживаться определенной степени дистанции в интеграционных процессах с Россией.

Шаповалов также заметил, что для белорусского общества такого рода заявления являются в определенной степени предвыборной стратегией.

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На вопрос о том, о каких возможных документах, противоречащих Конституции страны, говорил Лукашенко в своем заявлении, Шаповалов ответил, что любой интеграционный процесс между двумя или несколькими странами, должен быть результатом курса, который одобряет народ этой страны.

«В данном случае речь идет, я думаю, не о конкретных нарушениях Конституции, которые возможны в условиях интеграционного процесса, а это, по сути, такая декларация со стороны президента Белоруссии, которая должна укрепить мнение граждан Белоруссии в том, что он последовательно отстаивает национальные интересы своей страны», — объяснил Шаповалов.

Заявление Лукашенко о том, что Минск сомневается в необходимости интеграции с Россией ранее объяснил «360» политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, белорусский лидер просто ведет уже устоявшиеся в подобных ситуациях «торги».