В очередной раз отличилась челнинская #яжмать Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего ребенка за руль своего джипа. Ребенок разогнал машину до 130 километров в час, дама выложила ролик в соцсеть и гордо заявила читателям: «живу как хочу» и «не нуждаюсь я в ваших убогих комментах». И это не единственный пример ее «бесстрашия».

29-летняя многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева усадила шестилетнего среднего сына за руль внедорожника. Вместо того, чтобы следить за дорогой и контролировать ситуацию, девушка снимала, как ребенок разгоняет машину до 130 километров в час. Видеозапись она выложила на своей странице «ВКонтакте».

Одному из комментаторов воспитывающая четверых детей одна Алтынбаева пояснила, что наказания не боится. Закона о том, что «нельзя детей сажать за руль» в России нет, есть лишь административная ответственность за передачу управления лицу без прав. А затем попросила его «оставить свои умозаключения при себе». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва», автолюбительница пояснила, что сын управляет машиной с четырех лет и ничего плохого она в этом не видит.

Как отмечал «Казанский репортер» за последние три году Алтынбаеву около 20 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Один из таких случаев произошел в апреле 2019 года. Тогда она выложила ролик, как управляет авто с двухмесячным младшим сыном. На нее посыпались гневные комментарии и прилетел штраф ГИБДД. Однако в беседе с «360» она пояснила, что не считает, что младенец был в опасности.

Тогда ситуацией заинтересовалась прокуратура, но дальше штрафа дело не пошло. В этот раз, возможно, конец истории будет печальнее — о ней стало известно председателю СКР Александру Бастрыкину. Глава ведомства поручил региональному управлению проверить информацию и принять соответствующее решение.

Вода, укусы и культура

Всего две недели назад, 4 ноября, в городе Мамадыш тот же шестилетний мальчик попал в полицию за то, что попросил денег на покупку воды у сотрудника следственного комитета. Мужчина, к которому он обратился принял одиноко гуляющего ребенка за бездомного попрошайку. По словам матери, правоохранитель причинил боль ребенку и ограничил свободу его перемещения из-за чего она написала на него жалобу.

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«Ведь элементарно данный сотрудник должен был помочь мальчику в его просьбе о воде, а не причинять ему физические и моральные страдания!» — заявила женщина.

В сентябре 2019 года заведующая детсада написала на Алтынбаеву заявление о дебоше. Многодетная мать избила и искусала бухгалтера, переломала все канцтовары, разбросала бумаги, опрокинула стулья и пнула компьютеры. Описывая пункты заявления, женщина отмечает что заведующая «лишка, конечно, преувеличила».

Причиной стал отказ выдать документы до погашения долга по оплате садика. Все тот же шестилетний мальчик не посещал сад около полугода, затем его приняли в школу и попросили принести документы. В саду отказали, но скандалистка не растерялась и пожаловалась приемную правительства республики. Власти ответили, что документы нужно выдать.

«Так что, уважаемые родители, не бойтесь никогда их угрозы по поводу того, что вам не выдадут документы из-за долгов ваших же детей, можете прям в лоб слать их лесом грибочки собирать. А то возомнили себя на высоком *** посту», — добавила Альтынбаева.

Череп, нога и проституция

В августе один из старших детей спрыгнул с задней подножки маршрутки, не дождавшись полной остановки «Газели». С переломом черепа и в критическом состоянии мальчик попал в реанимацию больницы. А на своей странице женщина отметила, что в их городе «порой некультурно ведут себя водители с пассажирами».

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За два с лишним года до этого шнурок сапога тогда еще четырехлетнего мальчика попал боковой проем эскалатора и ногу затянуло под полотно. Благодаря охранникам конечность оперативно освободили. Но мальчик получил смещение костей, многочисленные ушибы и ссадины.

К слову, после истории с укусами в детском саду Алтынбаева вторично засветилась в эфире Первого канала. Первый раз — в 2016 году из-за истории с подброшенной ей больной гепатитом С девочкой. Ее подруга Оксана Горшунова оставила дочку Алтынбаевой и отправилась на заработки в Москву. Женщины долго не было, поэтому «нянька» передала ребенка в больницу.

Историей заинтересовались СМИ, Горшунову и Алтындаеву пригласили поучаствовать в телепередаче «Мужское/Женское». В эфире Горшунова заявила, что раньше они с подругой работали проститутками на трассе. Затем приятельница поднялась и стала сутенером. После выхода программы Агина через суд потребовала с экс-подруги 50 тысяч компенсации за моральный ущерб и добилась опровержения этой информации.