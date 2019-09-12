Хватит тянуть за хвост Ибрагимовича

Российский закон гарантирует право ребенка получить образование — и неважно, какая у него вера, национальность, социальный статус. Неважно и то, какая у него прическа. Как оказалось, некоторые учителя считают иначе. И им пора понять: дети могут выглядеть неформально, а взрослые, мешая, делают все только хуже.

В этом году Прохор из Красноярского края пошел в четвертый класс. Он любит футбол и фанатеет от форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Поэтому в школу мальчик пришел с прической, как у кумира: выбритые виски, светлый хвостик. Родителей все устроило, педагогов— нет. Оказалось, что небольшой хвост может сорвать весь учебный процесс.

Администрация Сосновоборской средней школы сочла прическу похожей на то, что носили члены «гитлерюгенда», а покрашенные волосы — признаком сексуальных меньшинств. И поставила строгое следование дресс-коду выше права ребенка на образование. Которое, между прочим, гарантируют Конституция и Конвенция ООН о правах ребенка.

Прохору пригрозили отстранением и предложили обучаться дома. Хотя непонятно, какое отношение длина и цвет волос имеют, например, к здоровью, из-за которого школьники чаще всего уходят на домашнее обучение. В историю, где не помог здравый смысл, вмешались журналисты — и благодаря шумихе ситуацию, казалось бы, решили. Вмешалось региональное Министерство образования, где заявили, что нестандартная стрижка — личное дело Прохора. Затем подключился Следственный комитет, сотрудникам которого тоже интересно, не превышали ли в школе полномочия.

В этой истории сильнее всего возмущает то, что в какой-то момент школа взяла на себя право решать, как должны выглядеть наши дети, — и наказывать, если те не соответствуют. Они не делали замечаний, не договаривались. А фактически затравили ученика. Можно надеяться, что это исключительный случай, но только в прошлом сентябре десятиклассницу из Пермского края выгнали с уроков из-за розовых волос. А в ноябре преподаватель сахалинского Холмска публично унизил семиклассницу из-за дырочки на кофте.

Зачем с такой маниакальной настойчивостью отстаивать даже не обязательные требования, а всего лишь рекомендации к внешнему виду школьников? Вряд ли это повлияет на успеваемость и поведение, помешает сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Детям хочется казаться взрослее и быть «не как все» — это естественно. Так зачем подавлять это желание?

Давайте скажем прямо. Если у девочки волосы розовые — не значит, что наркоманка, если у мальчика длинные — не значит, что гей.

И что плохого в том, чтобы надеть не то нейтральное, что купила на распродаже мама, а что-то модное, яркое и крутое? Накраситься, пусть не всегда удачно, зато «по-взрослому» — а через пару месяцев ужаснуться своим фотографиям и больше никогда так не делать. Всем нам, девочки, было 15 лет, у всех был черный карандаш для глаз. Нормальный процесс взросления и поиска своего стиля, повторяющийся из поколения в поколение. Ну кто из сегодняшних взрослых не щеголял в мороз без шапки? Тоже ведь был такой признак крутости.

Надеемся, что в школах рано или поздно поймут: самовыражение через стрижку или одежду нормально для детей и подростков. Последнее слово тут за родителями и самими школьниками. Успеваемости и нормальному развитию мешает не внешний вид, а конфликты, травля, отсутствие понимания и поддержки.