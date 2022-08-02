Хватит воспитывать в наших детях ненависть к родине. Российским сиротам не место в семьях граждан недружественных стран

Жителям недружественных стран предложили запретить усыновлять и брать под опеку российских детей. Поправки к Семейному кодексу разработали депутаты Госдумы. Они решили защитить детей-сирот от коллективного Запада, разрушающего традиционные семейные устои и нравственные ценности. Авторы инициативы напомнили, что никто не должен рассматривать детей в качестве товара.

Запрет на усыновление и опеку

Депутаты внесли законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Документ появился в электронной базе Госдумы.

«Предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ», — написали в пояснительной записке авторы инициативы.

Документ составили Леонид Слуцкий и Борис Чернышов из ЛДПР, Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Они отметили, что с каждым годом все больше россиян принимают в свои семьи детей-сирот.

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Всего в начале 2021 года российские семьи воспитывали 455 866 детей-сирот. В течение года на безвозмездное попечение россиян передали 20 947 детей-сирот, из которых 455 дети-инвалиды. Еще 12 629 детей, из них 470 инвалидов, взяли под опеку с выделением средств. Под усыновление попали 2606 детей-сирот, среди которых был 71 ребенок-инвалид.

При этом иностранцы все реже и реже берут под опеку детей из России. В 2020-м жители других стран взяли к себе 38 сирот, а в 2017-м — 380 детей. Авторы законопроекта напомнили, что в России уже оказались от усыновления детей американцами. Такое решение оказалось верным.

«Все дети, которые должны были быть усыновлены американцами, были устроены в семьи российских граждан», — подчеркнули депутаты.

«Удар по будущему нации»

Создатели поправок сослались на слова президента России Владимира Путина. Он неоднократно говорил, что развитие традиционных духовно-нравственных ценностей является национальным интересом. Крепкую и благополучную семью глава государства называл образом будущего страны. Как заявили депутаты, передача российских сирот в семьи иностранцев не отвечает национальным интересам.

«Уже многие годы коллективный Запад подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. „Хочешь победить народ — воспитай его детей“. Передача наших детей на воспитание в недружественные страны — это удар по будущему нации», — написали авторы документа.

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Они добавили, что статистика не подтверждает выпады оппонентов о якобы спасении российских детей-сирот иностранцами. Как пояснила «360» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, само понятие «недружественная страна» означает, что там против России нацелена как внешняя политика, так и общественные настроения. Также она рассказала, что усыновленные иностранцами дети получают двойное гражданство.

Вряд ли, когда им исполнится 18 лет, эти ребята захотят вернуться на Родину, которая так ненавистна в этих государствах. Сегодня эти русофобские настроения, которые демонстрирует не только власть недружественных стран, но и внутри уже на бытовом уровне, ненависть ко всему русскому и ко всем русским, к сожалению, становится нормой жизни, поэтому государство должно защитить своих детей Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Она подчеркнула, что жители других стран не всегда берут детей бескорыстно из чувства большой любви. Председатель комитета напомнила о Надежде Фратти, которая вывезла в Италию 600 детей и попала под уголовное дело.

«Я не могу сказать, что сейчас наши дети потоком, как это было в 1990-е и 2000-е годы, усыновляются иностранными гражданами. Одновременно могу вам четко сказать, что у нас нет ни одного усыновленного французского ребенка, ни одного маленького англичанина <…> поэтому, конечно, это постыдное явление, когда дети наши российские дети превращались в товар, и целые мошеннические схемы по вывозу наших детей за рубеж были изобличены», — заявила Останина.

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Парламентарий призвала еще раз вернуться к этой теме и поставить окончательную точку, так как российские дети — не товар. Она отметила, что ей очень не хотелось бы, чтобы ребята воспитывались в духе ненависти к своей родной стране.

«Надо поставить вот такой мощный заслон на пути иностранного усыновления», — подчеркнула председатель комитета.

Жители недружественных стран смогут усыновлять детей из России в том случае, если их государство исключат из списка.

«Необходимо обратить внимание на то, что указанный законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление в иностранные государства», — уточнили депутаты в пояснительной записке.

Как отметила Останина, в мире есть не только недружественные страны. В качестве примера она привела Белоруссию, жители которой могут усыновлять российских сирот.