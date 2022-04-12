Хватит кормить Украину оружием и поощрять русофобию. Европейцев достали собственные правители

Жители многих европейских стран возмущены действиями своих властей. Люди вышли на акции против отправки вооружения на Украину, а также против русофобии. Некоторых поддержали даже правоохранители.

Болгария

В Болгарии местные жители крайне негативно отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине нужно поставлять тяжелое вооружение. Под статьей с милитаристическими призывами в газете «Факты» болгары оставили десятки комментариев. Они напомнили Бербок, что она — в первую очередь дипломат, поэтому должна стремиться к мирному решению проблемы.

«Глава МИД Германии Анналена Бербок: Киеву нужно тяжелое вооружение??? Разве вы не вели диалог о мирных переговорах?» — удивился один из пользователей Сети.

«Она такой же политик, как я космонавт. Правда, я могу стать космонавтом, но она политиком — никогда», —заявил другой.

Также в комментариях к материалу немецких политиков, которые поддерживают украинских националистов, назвали «мелкими, хитрыми и злобными гномами».

Болгары призвали политиков не влезать в дела России и Украины, а дать странам разобраться самим — без «лживой пропаганды» Запада.

Германия

Тем временем и в самой Германии недовольны риторикой своего правительства. Так, жители Франкфурта-на-Майне вышли на митинг в поддержку россиян. Люди держали в руках российские флаги, демонстрируя, что они против дискриминации граждан РФ в странах Евросоюза. Об этом сообщил портал StN.de.

Источник фото: StN.de/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

И это не первая подобная акция в ФРГ. Перед этим в Штутгарте организовали автопробег с российской символикой. В нем участвовали порядка 200 автомобилей. Участники акции призывали «остановить русофобию». Об этом сообщило издание Die Zeit.

Источник фото: StN.de/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Состоялся протест и в Берлине. Там также решили поддержать русскоговорящих. Для этого на одной из центральных площадей столицы собрались более 300 человек с триколорами.

Италия

Не поддерживают поставки оружия на Украину и в Италии. Там сотрудники аэропорта имени Галилео Галилея в Пизе заблокировали отправку военной помощи. Они попросту отказались загружать в самолеты технику, которую хотели поставить под видом гуманитарной помощи. Об этом написало местное издание Repubblica. Этот груз должны были доставить на военные базы США и НАТО в Польше, а оттуда уже переправить непосредственно на Украину.

Это стало поводом для шествия в Пизе против отправки оружия. Собрались порядка 400 людей. Процессия достигла военного аэродрома, где встретилась с единомышленниками.

Источник фото: Repubblica

Бельгия

Тем временем в Брюсселе прошел митинг против русофобии в странах Евросоюза. Об этом сообщил портал Oopstop. В мероприятии участвовали около 50 человек. Акция проходила под контролем полиции.

Там были выходцы из РФ, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии, которые столкнулись с проблемами из-за того, что разговаривали на русском языке. При этом бельгийцы пришли выразить им свою поддержку.

«Я считаю необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе. Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим. Но мы видим, что сегодня эти принципы сплошь и рядом не соблюдаются в отношении русскоязычного населения», — рассказал ТАСС организатор мероприятия, гражданский активист Жан-Франсуа Девру.

Греция

Автопробег в поддержку России и против русофобии состоялся и в Афинах. Об этом сообщило агентство РИА «Новости». В акции участвовали более 120 машин. Участники демонстрировали флаги России и Греции, а также выкрикивали лозунги против русофобии. Приехали даже жители других городов.

«Антироссийская истерия достигла апогея», — заявил один из организаторов пробега Панайотис Ксантопулос.

По данным издания, от 70 до 80 процентов жителей Греции, в том числе и большинство полицейских, не поддерживают антирусскую кампанию. Сторонники нынешней власти Украины пытались препятствовать автопробегу, но правоохранители не допустили этого.