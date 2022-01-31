Мужчины нежнее в вопросе болезней. Почему они переносят температуру хуже женщин

Существует немало историй и даже шуток о том, как тяжело мужчины переносят любую простуду. Сильный пол валится без сил даже при незначительной температуре, при этом загнать больного к доктору почти невозможно. Как говорится, мужчины в поликлинике делятся на тех, кто пришел с мамой, и тех, кого привела жена. Но некоторые вещи они действительно переносят тяжелее, чем женщины.

Работа гормонов

Семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с «360» отметила, что большинство болезней сопровождается повышением температуры. И вот ее мужчины действительно физиологически тяжелее переносят, чем женщины. При этом у мужчин довольно часто более высокий болевой порог — то есть боль они переносят лучше слабого пола.

«Это во многом связано с тем, как работает гормональная система у мужчин и у женщин. У сильного пола она быстрее реагирует на какое-то травматическое вмешательство, обеспечивая нечувствительность. У женщин это может быть более сглажено, однако она лучше приспособлена к долгой боли», — рассказала Наталья Панфилова.

Грубо говоря, гормональная система у мужчин заточена под то, чтобы быстро блокировать боль. Женщины же могут справляться с не такими сильными, зато длительными менструальными болями и родами. По словам психолога, мужчина просто не смог бы перенести такие долгие болевые нагрузки.

«Должен перетерпеть»

Как отметила Панфилова, мужчины нередко затягивают визиты к врачу из-за культурологических моментов: мальчиков учат не жаловаться, не плакать, героически переносить боль. «Я мужчина, я должен это перетерпеть, я сам справлюсь!» — это касается не только боли, но и многих других ситуаций.

«Мужчина в этот момент ни с кем не хочет разделять ответственность за свое состояние. Он должен сам справиться, в том числе и преодолеть какие-то физиологические состояния. Поэтому, к сожалению, очень часто мужчины попадают в больницу уже с тяжелыми последствиями», — пояснила психолог.

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Она напомнила, что когда у человека что-то болит, это сигнал организма, который не стоит пропускать. Если заболел зуб, без визита к дантисту это не кончится ничем хорошим, даже если боль на некоторое время утихнет, отметила Панфилова. Позже это вернется с более тяжелыми последствиями.

Женщины приспосабливаются лучше

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина также подтвердила «360», что мужчины реже и куда менее охотно посещают врачей в силу воспитания. При этом врач отметила, что выносливость женского и мужского организма во многом зависит от образа жизни.

«Однако поскольку женщине нужно выносить беременность и стать мамой, ее организм лучше приспосабливается к окружающей среде и в какой-то степени более защищен и от инфекционных заболеваний. Но это уже чисто эндокринный фактор, который зависит в том числе и от возраста», — сказала Надежда Логина.

Статистически ярких отличий между иммунными реакциями мужчин и женщин нет. Обычно разница есть в возрасте заболевших: как правило, дети и пожилые люди больше подвержены инфекционным заболеваниям.