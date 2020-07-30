Жители Таиланда забаррикадировались дома. Соблюдать изоляцию их заставил не вирус, а оголодавшие банды обезьян

Голодные обезьяны держат в страхе жителей туристических районов Таиланда. Приматы собираются в банды и устраивают погромы. Полиция уже оставила попытки усмирить пушистых мародеров, а население старается лишний раз не выходить на улицу.

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в Таиланде не осталось туристов, которые обычно обеспечивают обезьян едой. Возмущенные стаи макак повалили на улицы городов в поисках пропитания.

Труднее всего приходится жителям таиландского города Лопбури. Обезумевшие от голода обезьяны просто терроризируют город. Они нападают на местные магазинчики и грузовые автомобили, доставляющие продукты на рынки, а также захватывают пустующие дома и промышляют на свалках. А одна из банд даже организовала штаб-квартиру в заброшенном кинотеатре.

Люди забаррикадировались от злобных мартышек в домах и стараются выходить на улицу только в крайних случаях. При этом они не надевают никаких золотых украшений и солнечные очки.

«Мы живем в клетке, а обезьяны живут на улице», — рассказала одна из местных жительниц.

Пытаясь успокоить животных, некоторые жители стали подкармливать макак сладостями и фастфудом. Макакам такая пища пришлась по душе, но это усугубило ситуацию — от вредной еды приматы стали гиперактивными и начали усерднее размножаться.

На улицах этого города и до пандемии хватало макак-крабоедов. В городе с населением 76 тысяч человек насчитывается около 8,4 тысячи обезьян. И их численность продолжает увеличиваться, поскольку приматы бесконтрольно размножаются.

Полиция, которая использует рогатки, чтобы отпугивать обнаглевших макак, призналась в своей беспомощности. Один из правоохранителей, наблюдавший за разгромом грузовика с фруктами, со вздохом рассказал, что бороться с ними бесполезно. Он пояснил, что при попытке распугать макак их набежит еще больше.

Чтобы хоть как-то взять под контроль численность мохнатых резидентов, местное отделение Департамента дикой природы начало массовую стерилизацию. Свыше 300 особей уже прооперировали, еще 200 планируют стерилизовать в августе.