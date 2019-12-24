Художник показал комикс-предысторию известнейшего мема года. И его история может стать популярнее оригинала

Художник под ником Unfins опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию комиксов, которые посвящены истории одного из самых популярных мемов уходящего года — коту за столом, на которого кричит сидящая напротив женщина. В своих рисунках Unfins раскрыл предысторию мема и многие пользователи сочли ее очень трогательной.

Первая часть комикса показывает, что кот убежал от своей хозяйки, после того как она накричала на него. После этого женщина отправляется на поиски питомца. Хозяйка сбежавшего кота была так расстроена, что начала злоупотреблять алкоголем. Вторая часть комикса повествует о том, что переживавшую женщину попыталась приободрить ее собака, однако из этого ничего не вышло. Женщина ушла из квартиры, и пес сам направился на поиски сбежавшего кота.

В третьей части истории из-за выбежавшей на дорогу собаки в аварию попал мужчина, который впоследствии разозлился и начал кричать на пса. На крики вышла хозяйка питомца и приласкала его. В следующей части комикса героиня преобразилась. Гуляя со своим псом, она увидела в ресторане сбежавшего кота, который сидел за столом рядом с другой женщиной. Героиня не сдержалась и снова накричала на него.

Пользователи пришли в восторг от такой истории. «Ты заслуживаешь „Оскар“ или премию Айснера! Черт, эта история хороша!», «Это величайшая драма всей мировой истории», «Я сейчас заплачу от счастья!», писали комментаторы.

Впервые фото белого кота, с озадаченным видом сидящего за столом в ресторане или кафе, пользователи соцсетей заметили еще в июне 2018 года (тогда снимок появился на Tumblr). Но слава к нему пришла через год, когда к оригинальному кадру добавили еще один — из реалити-шоу, на котором запечатлена кричащая женщина. Этот коллаж стал идеальным шаблоном для мемов про несправедливые обвинения.

Летом стало известно, что пушистого гурмана зовут Клякса и у него немало других забавных снимков. Более того, у него есть свой Instagram-аккаунт.