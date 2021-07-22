Мужская «художка» без стразов. Российский чемпион ответил на критику Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала в Instagram выступление испанского спортсмена по художественной гимнастике. Она заявила, что испытала культурный шок и рассчитывает, что такого никогда не будет в России. Но отечественная мужская художественная гимнастика существует давно. В стране даже есть свой чемпиона мира.

Мужчины вышли на помост

Художественная гимнастика среди мужчин зародилась в Японии еще в начале 80-х годов прошлого века. Тогда же в Токио впервые провели Кубок мира по этому виду соревнований, что дало существенный толчок к развитию спорта. На сегодняшний день в мире развивается две школы: испанская и японская. Между ними есть очень большая разница. На приведенных ниже видео их можно сравнить.

Европейская школа предусматривает яркие костюмы в блестках у спортсменов. Они используют те же инструменты, как и в женском виде соревнований: булавы, обручи и мячи.

В японской школе совершенно другой уровень трюков, которые девушкам недоступны. Атлеты в этих соревнованиях используют утяжеленные инструменты.

Спорт в России

Мужская художественная гимнастика в России развивается давно и использует навыки японской школы. Первых тренеров в страну пригласила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова еще 10 лет назад.

В беседе с ТАСС она напомнила, что женщины уже давно занимаются футболом и боксом, поэтому юноши вполне могут пойти в художественную гимнастику.

«Я считаю, что художественная гимнастика — это вид искусства, как фигурное катание и синхронное плавание, где выступают и мальчики, и девочки. Думаю, что художественная гимнастика должна идти по такому же пути», — заявила Ирина Винер-Усманова.

Единственная проблема заключается в том, что Международная федерация гимнастики не признала этот вид спорта, поэтому его не могут включить в олимпийскую программу.

Первый российский спортсмен, который стал чемпионом мира по художественной гимнастике, — Александр Буклов. Золотую медаль он завоевал на соревнованиях в Токио. В беседе с «360» он заявил, что сегодня отношение к этому виду спорта изменилось в лучшую сторону.

«Люди сейчас относятся к этом лучше, чем раньше. Сначала они вообще не понимали, что это такое. Благодаря интернету многие различают японское и испанское направления. Как все новое, это проходит некоторые этапы — от высмеивания до принятия», — заявил он.

С конца 2019 года Александр Буклов возглавляет рабочую группу в ВФХГ, которая занималась созданием федерального стандарта мужской художественной гимнастики. Документ сделал этот вид спорта в России официальным.

По словам чемпиона мира, теперь мальчики и юноши могут получать спортивные разряды, а федерация — проводить федеральные соревнования по мужской художественной гимнастике. Кроме этого, этот вид спорта привлек многих мальчиков.

«После первого чемпионата России произошел такой информационный взрыв. К нам начали присоединяться спортивные школы. Мы расширили число наших сторонников», — поделился Александр Буклов.

Критику Татьяны Навки в адрес испанского спортсмена чемпион мира счел обывательской. Он отметил, что любой вид спорта имеет право на жизнь. Но мужская художественная гимнастика, которую практикуют в России, значительно отличается в плане более мужественной эстетики.

«Наше направление считают более атлетичным. Оно развивает юношу именно с мужской стороны. Подчеркивает все лучшие стороны. А в испанской гимнастике даже эмоции женские передают. Это не то что противоестественно, но как-то очень искусственно», — пояснил Александр Буклов.

Подписчики против Навки

В комментариях под постом Татьяны Навки подписчики призвали спортсменку не быть ханжой. Они отметили, что тот же Филипп Киркоров выступает в стразах и перьях. Здесь же речь идет о физических упражнениях.

«Не вижу ничего ужасного. Костюм и движения, как у артиста балета. Никакой пошлости, все в рамках нормы. А женщина-штангист вам больше нравится?» — написала одна из подписчиц.

Пользователи отметили, что гимнаст не претендует быть женщиной. Он просто делает то, что ему нравится. Подписчики напомнили, что когда-то и брюки считались только мужским костюмом, мир не сразу принял женский бокс. Кроме того, спортсменке напомнили, что и в фигурном катании есть одиночный мужской разряд, где костюмы спортсменов тоже украшают.