Huawei представила планшет MatePad Pro. Его назвали конкурентом iPad Pro

Двухсторонняя беспроводная зарядка, которой оснастили новый планшет позволит заряжать смартфоны и другие гаджеты прямо на задней панели MatePad Pro, а это значит, что носить собой дополнительные пауэрбанки больше не потребуется. Мощность беспроводной зарядки составляет 15 Ватт.

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Другой важной особенностью нового планшета стали очень узкие боковые рамки. Их толщина составляет 4,5 миллиметра. Для сравнения, у главного конкурента нового гаджета — iPad Pro толщина рамок от края корпуса до экрана почти вдвое больше — 8,3 миллиметра.

Как утверждают в Huawei, у нового планшета соотношение площади дисплея к габаритам корпуса составляет 90% против 84,6% у гаджета от Apple. При этом сам дисплей имеет разрешение в 2560 на 1600 пикселей яркую цветовую гамму и большие углы обзора.

Источник фото: YouTube

Huawei не поскупилась и установила самый процессор Kirin 990. Это самый мощный движок, который сегодня есть на балансе компании. Он моментально запускает все необходимые приложения.

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Кроме того, планшет поддерживает использование стилуса. Так как гаджет в основном рассчитан на дизайнеров, художников и людей творческих профессий, то он им просто необходим. Заряжать стилус можно прямо от планшета. 30 секунд зарядки хватает на 10 минут безостановочной работы.

Установленное на планшете программное обеспечение позволяет выводить на экран отображение дисплея смартфона. Эта функция идет с оболочкой EMUI 10 на базе Android 10.

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Начальная цена MatePad Pro составляет 3299 юаней (470 долларов). За эти деньги владелец получит планшет с шестью гигабайтами оперативки и 128 гигабайтами обычной памяти. За 3999 юаней (570 долларов) объем оперативки увеличится до восьми гигабайт, а обычной памяти до 256 гигабайт. Все это версии с возможностью подключения к Сети только по Wi-Fi.

Для тех, кто не хочет зависеть от подключения к роутеру предлагаются версии планшета, которые поддерживают LTE. За шес ть гигабайт оперативки и 128 гигабайт обычной памяти Huawei просит 3799 юаней (540 долларов), а за соотношение восемь гигабайт оперативки и 256 гигабайт памяти придется заплатить 4499 юаней (640 долларов).

В Китае продажи нового гаджета от Huawei начнутся 12 декабря. Когда планшет выйдет на международный рынок пока неизвестно.