Роберто Эскобар, брат самого известного в мире наркобарона Пабло Эскобара, выпустил собственный смартфон со складным дисплеем. Модная игрушка под названием Escobar Fold 1 стоит всего 349 долларов (22 тысячи рублей), и новоявленный делец намерен заполонить ими рынки всего мира. Но начал он с России.

Брат Эскобара обвинил Илона Маска в плагиате Подробнее

Как заявил Роберт Эскобар изданию Digital Trends, он не стал тратиться на мощную рекламную кампанию, так как хочет продавать качественный продукт по цене, которой он действительно достоин. Судя по всему, он решил как следует хайпануть на именах уже известных трендов, памятуя, что из небытия его извлек скандальчик, связанный с основателем Tesla Илоном Маском.

Хуавеизация Samsung: Почему китайский и корейский лидеры рынка смартфонов поменялись местами? Подробнее

Пару лет назад Эскобар заявил, что «Неогнемет» по 500 долларов за штуку придумал он. Но Маск украл его идею, изменил название и теперь должен Роберто 20% прибыли. Основатель Escobar Inc. грозился засудить негодника, но Маск объяснил, что никаких договоренностей не было, название он сменил из-за придирок таможенников и вообще, какие ваши доказательства?

Их Эскобар не предоставил, зато со смаком раздавал интервью, в которых грозился отсудить 100 миллионов долларов и примеривал на себя должность генерального директора Tesla.

Скандал закончился пшиком, но имя Роберта Эскобара стало известно общественности. Поэтому он решил повторить успех и пнуть еще два известных Бренда.

«Я максимально сократил расходы на рекламу и другие мелочи, чтобы продавать клиентам смартфоны со складными дисплеями всего за 349 долларов, телефоны, которые ничуть не хуже тех, что делает Samsung и другие, а затем продают доверчивым фанатам за бешеные тысячи баксов», — заявил Эскобар.

Обзор смартфона Galaxy S10 Plus. Почему несгибающиеся смартфоны все еще нужны? Подробнее

Досталось и компании Apple.

«Я сказал всем, что побью Apple, и я это сделаю… Это моя цель — победить Apple, и я сделаю это сам, как всегда», — похвастался Эскобар.

Он также сказал, что планирует 6 января 2020 года подать коллективный иск против Apple в суд Калифорнии на 30 миллиардов долларов потому, что «они мошенники».

«Они обманывают людей и продают бесполезные телефоны потребителям с завышенной ценой. Мои адвокаты давно готовы, но прежде чем я подам на них в суд и верну людям деньги, которых они заслуживают, я хотел показать всем, что мой продукт намного круче», — посулил предприниматель.

Огнемет раздора: брат Пабло Эскобара обвинил Маска в краже идеи изобретения Подробнее

Так чем же лучше Escobar Fold 1 существующих гаджетов? Он больше похож на планшет, диагональ 7,8 дюймов, обладает двойной камерой, сканером отпечатка пальца, аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

В нем есть две сим-карты, и продаваться смартфон будет полностью разлоченным, чтобы работать в любой стране мира. Роберто Эскобар пообещал, что гаджет надежно защищен, и ни одна спецслужба мира или злоумышленник не смогут получить доступ к персональным данным владельца. Вариант с накопителем 128 ГБ будет стоить 349 долларов, с 512 ГБ — 499 долларов.

Смартфон можно заказать на официальном сайте. Он будет выпускаться небольшими партиями по 100 тысяч единиц, и продаваться по предзаказу.

Появлению нового смартфона на рынке предшествовали два коротеньких ролика, выложенные в Сеть Эскобаром. Полноценный рекламный клип он снял в России, здесь же и начал свою предпродажную кампанию. На видео российские модели в неглиже, увлеченно предлагают купить смартфон.