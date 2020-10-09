Российские владельцы Huawei остаются без привычных приложений. Но отказываться от китайских смартфонов рано

Россияне покупают новые модели смартфонов Huawei и не могут установить сервисы из Google Play. Приходится либо сдавать телефоны, либо пользоваться всем необходимым через веб-версии. Как американские санкции против китайской компании добрались до России?

Власти США запрещают компаниям работать с теми, кто находится в санкционном списке правительства. Google — резидент США. Поэтому компания Huawei выпускает свои последние модели телефонов без поддержки приложений Google и предлагает пользоваться их собственным магазине AppGallery. Так что люди, которые покупают флагманы Huawei, сталкиваются с тем, что там нельзя установить сервисы Google Play: браузер Chrome, Gmail, Google Pay, Google Maps, сервис музыки. Причем некоторые заранее не знают, что у них не будет возможности пользоваться сервисами, и либо теряют деньги при возврате, либо им приходится сидеть с веб-версий или переходить на непривычные сервисы. Из-за этого теперь Huawei может продать бренд Honor, чтобы обойти санкции США.

Тем не менее последние телефоны включаются на базе Android. Это говорит о том, что Huawei использует продукцию Google, заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

«Приложения YouTube у них сейчас нет. Точнее, его можно скачать, но когда пытаешься открыть — оно не работает, то есть единственная опция — смотреть все через веб-версию», — добавил собеседник.

По мнению журналиста и блогера Влада Филатова, который ведет канал на YouTube про гаджеты, технологии и видеоигры, у Google было два варианта: либо американская компания отказывается рассматривать политические моменты, работать в соответствии с санкциями и теряет преференции со стороны государства, а это льготы на налоги и так далее, либо компания соглашается с США.

«Google согласилась, потому что это огромная корпорация, огромные налоги. Понятное дело, что им работать с государством выгодно. Согласно санкциям, компания лишает Huawei лицензии на использование именно приложений самого Google. Android — операционная система с исходным открытым кодом, то есть ее может использовать кто угодно», — пояснил собеседник «360».

При этом он подчеркнул, что у Google нет никакого разделения по регионам в мире. Для компании весь мир — это одна история. Наложили санкции, значит, наложили их по всему миру, в том числе и в России.

Huawei будет терять клиентов?

Гайрат уверен, что китайская компания будет терять клиентов, так как пользователи выбирают смартфоны, где могли бы быстро и удобно получить условия для связи с друзьями и доступ к контенту.

«Потребительский рынок, к сожалению, не войдет в положение компании Huawei. К тому же нужно отметить, что сама фирма Google недавно выпустила новый флагман Pixel — Android‑смартфон из линейки продуктов Google. Наверное, на фоне проблем Huawei его продажи вырастут», — сказал он.

По словам Филатова, сейчас Huawei пошла по самому простому и логичному пути, то есть развивает свой магазин приложений AppGallery. Там сейчас доступно огромное количество приложений. Основные социальные сети тоже присутствуют.

«Для того, чтобы смотреть YouTube, есть альтернативные клиенты, которые не возбраняются самим Google, то есть они используют открытый IP YouTube и все работает. Поэтому с точки зрения потери со стороны российского пользователя — это только конкретные сервисы Google. Сюда входят музыка, документы и так далее. В общем и целом, обычному для рядового потребителя принципиальной разницы нет, потому что магазин приложений заполнился достаточным набором софта», — подчеркнул блогер.

Он добавил, что Huawei сейчас очень активно привлекает разработчиков для усовершенствования своего магазина. Потенциал у AppGallery с учетом, с какой скоростью он развивается, огромный просто, отметил Филатов.