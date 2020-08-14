«Хрустальная» девушка вскрыла дискриминацию в московском вузе. Инвалидное кресло стало камнем преткновения

МГУУ ПМ отказал в приеме москвичке Дженнет Базаровой. Девушка успешно сдала экзамены, вот только передвигается в коляске — последнее стало камнем преткновения для светил науки. В университете ей заявили, что не готовы обучать инвалида. А после скандала в соцсетях «переобулись» и сказали, что произошло «некорректное недопонимание».

Что произошло?

В Московском городском университет управления Правительства Москвы имени Лужкова (МГУУ ПМ) отказали в приеме инвалиду-колясочнику Дженнет Базаровой. Девушка получила высокий балл на вступительных экзаменах. А когда она приехала в вуз подписать договор, преподаватели, в том числе профессор Татьяна Половова, стали отговаривать ее от учебы, поскольку «вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов». У девушки редкий тип несовершенного остеогенеза. Людей с такой болезнью называют «хрустальными», — из-за чрезвычайно ломких костей.

«Я прошла все этапы поступления, не скрывая, что передвигаюсь на инвалидной коляске, вплоть до этапа подачи документов. Вуз же, несмотря на то, что все видимые и невидимые барьеры были пройдены мной законными методами, оказался не готов видеть в своих стенах студента на коляске», — посетовала Дженнет.

В России, напомнила девушка, государство уделяет пристальное внимание созданию инклюзии и безбарьерной среды. Россия ратифицировала конвенцию ООН по правам инвалидов, реализует программу «Доступная среда». А то, что произошло в вузе — «откровенная дискриминация».

«Называя меня инвалидом, Половова Татьяна Александровна, другими словами, дала мне понять, что со мной некому возиться, что уже, в принципе, является нарушением прав человека, а не только „инвалидов“. В течение 2019-го года я училась и проживала в Германии одна. И со мной никто не возился…» — заключила Дженнет.

После поднявшейся в соцсетях шумихи начальник управления по связям с общественностью вуза Сергей Кашкадамов пояснил «360», что произошла ошибка. Вуз уже принял аттестат Дженнет, подписал договор, а 25 августа появится приказ о зачислении.

«Было какое-то некорректное недопонимание между ней и Татьяной Поволовой, которая работает в приемной комиссии. Она, видимо, сказала не очень взвешенную фразу, что на том направлении куда она поступает, международные отношения, все занятия проходят не только в университете», — добавил он.

МГУУ ПМ — безбарьерная среда, там уже учатся студенты с ограничениями по здоровью, есть передвигающиеся на колясках преподаватели.

Дискриминация по здоровью

Возможно, пандусы для перемещения инвалидов находятся не вполне в исправном состоянии, предположила президент регионального общественного фонда правовой защиты и поддержки инвалидов «Без Барьеров» Светлана Носачева. Более 20 лет она тоже передвигается на коляске.

«За последнее время это первый такой уникальный случай. Я тоже заканчивала университет, он был абсолютно недоступный [для инвалидов]. Меня таскали по лестницам. Но такого отношения к себе, чтобы сказали, что тут не ждут инвалидов — я такого не видела и не слышала никогда», — сообщила «360» Носачева.

По ее мнению, это явная дискриминация человека по особенностям его здоровья. При возникновении таких ситуаций, Носачева рекомендовала обращаться в их центр защиты прав инвалидов.

Нарушение законодательства

Отказ в обучении успешно прошедшему вступительные испытания инвалиду является грубейшим нарушением российского законодательства, заявил «360» зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. В нашей стране прямо запрещена дискриминация по инвалидности. Закон об образовании не только не препятствует, а оговаривает особые условия для людей с ограничениями по здоровью.

«Они поступают по десятипроцентной квоте вне конкурса. Сравнительно недавно последними законами мы сняли последние ограничения, а именно — абитуриент с инвалидностью не обязан предоставлять документы, где было бы написано, что ему рекомендовано высшее образование», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, преподаватели отговаривали девушку от учебы, так как не хотели дополнительных забот. Возможно, в вузе не везде есть доступная для девушки на коляске среда. Или придется как-то адаптировать для нее программу по физкультуре. Но все это не должно являться препятствием для обучения инвалидов.

«Два колясочника являются депутатами Госдумы. В России много людей на колясках имеют ученые степени, являются успешными бизнесменами. Самый знаменитый астрофизик последних десятилетий Стивен Хоккинг не только не мог передвигаться без коляски, но и говорить. Надо ценить, что инвалиды на колясках стремятся получать образование и быть полезными себе и нашей стране», — заключил Смолин.