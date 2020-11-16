Дмитрий Хрусталев оказался в больнице из-за переутомления. Усталость у артиста появилась из-за работы, нагрузок, диет и ненормированного графика. Трудовая деятельность выматывает и действительно может приводить к физической и психологической усталости. Чтобы такого не происходило, нужно правильно расставлять приоритеты.

Соведущий «Вечернего Урганта» оказался в реанимации в Сестрорецке 14 ноября. Хрусталева ввели в искусственную кому и диагностировали интоксикацию, но спустя сутки его вывели из этого состояния. Врачи поставили артисту диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Своим подписчикам Хрусталев объяснил, что в погоне за «молодостью и совершенством» артистам приходится переутомлять организм: диеты, ненормированный график работы, физические нагрузки и так далее.

Еще в 2019 году специалисты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья пришли к выводу, что риску переутомления на работе подвержены примерно 50% женщин и 30% мужчин. Такие цифры применимы к людям, которые чувствуют усталость на работе более 24 часов в неделю.

Из-за переутомления люди могут получить проблемы со зрением, заболевания эндокринной системы и сердечно-сосудистой системы.

Баланс в жизни

У человека есть прямая связь эмоционального состояния с физическим. Например, головная боль повышает раздражительность, рассказал «360» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«Чем хуже самочувствие физическое, тем выше эмоциональность, и напрямую на это влияют такие факторы, как переутомление — организм пытается справиться с большим количеством задач за день, человек даже может начать худеть. Он не может восстановиться, то есть у него накапливающаяся усталость не компенсируется», — подчеркнул Жавнеров.

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Получается, что люди уменьшают количество сна, но продолжают усиленно работать. С каждым днем у человека происходит накопление усталости. В наибольшей опасности те, у кого не происходит снижение работоспособности на фоне усталости. То есть они выматывают себя, могут заниматься огромным количеством дел одновременно, но никакого переутомления не чувствуют и продолжают трудиться в прежнем режиме. Последствие такого формата — «отключение» организма. Другими словами, человек однажды может просто пролежать в кровати два дня, не вставая.

Чтобы исключить такой сценарий, нужно ориентироваться не на текущие дела, а на долгосрочные. Для примера — марафонцы. Им не важно бежать с большой скоростью, потому что требуется сохранение сил на длинную дистанцию.

Жизнь — марафон. Человек должен думать, как ему хорошо бежать сегодня, завтра, послезавтра Павел Жавнеров.

Жавренов назвал второй важный момент, чтобы исключить переутомление — расстановка приоритетов. Иногда это доходит до абсурда, особенно у крупных бизнесменов. Они умеют делегировать обязанности во всех аспектах жизни, кроме рабочей. То есть вопросы бизнеса они решают всегда самостоятельно, а вот, например, покупку вещей или другие бытовые нужды доверяют помощникам.

По словам Жавренова, из-за переутомления серьезных проблем со здоровьем не бывает. Когда говорят, что все болезни от стрессов, это не так. Проблемы бывают из-за образа жизни, который могут менять эти стрессы. Человек может заболеть из-за ослабленного организма, который из-за стрессов не способен противостоять простым недугам.

Вероятны также психологически проблемы — нервные срывы, панические атаки, тревожные расстройства. Человек может большую часть жизни не сталкиваться с такими проблемами, но в какой-то момент это произойдет, если сильно переутомиться.

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С переутомлением нет смысла обращаться к специалистам, считает Жавренов. Ведь проблема не в загрузке, а образе жизни. Если человек неправильно расставит приоритеты, то будет чувствовать усталость. После тяжелого дня не нужно садиться с бутылкой пива перед телевизором — лучше налить зеленого чая и посидеть полтора часа, смотря, например, в окно, а потом лечь спать пораньше. Ведь из-за возбудимости нервной системы люди не могут расслабиться и заснуть.

Риски и предпосылки

Первые признаки переутомления — снижение работоспособности и внимания, а также усталость и раздражительность, сказал «360» главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов. Одно из последствий — появление гипертонических болезней, а как следствие — риск развития инфаркта.

[Чтобы восстановиться, потребуются] месяцы и годы, но зависит от нагрузки. Это будет дальше все хуже и хуже. Выгорание, снижается коэффициент полезного действия Олег Виноградов.

Спрогнозировать, когда может наступить переутомление, нельзя. Все зависит от организма человека и нагрузок, которые он испытывает. Если он мало спит, имеет неразрешенный психоэмоциональный стресс, то это состояние придет быстро. Более важно, что если переутомление уже наступило, то даже восьмичасовой сон может не помочь. Главное здесь — взять отпуск и обеспечить себе нормальную психологическую атмосферу.