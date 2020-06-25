Вдова Сергея Хрущева и СМИ разошлись в причинах его смерти. В последние годы он сильно болел и критиковал Россию

Сергей Хрущев со своей третьей супругой уехал в США в 1991 году, чтобы читать лекции по холодной войне в Университете Брауна.

Он посещал с отцом многие международные встречи? например, был на переговорах с Кеннеди во время Карибского кризиса. Позже Хрущев-младший помогал отцу писать мемуары, но согласиться с искренней приверженностью Никиты Хрущева советской идеологии не мог.

Несмотря на то, что на родине он был лауреатом Ленинской премии и премии Совета министров СССР, имел звание Героя Социалистического труда, сын лидера Советского Союза разочаровался в социалистической системе и выступал против нее.

Защита отца и критика России

На протяжении долгих лет Сергей Хрущев пытался объяснить американцам позицию своего отца. В 1956 году его слова, обращенные к западным дипломатам, перевели как: «Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы похороним вас».

«Он имел в виду, что капитализм умрет, а советская экономическая система его похоронит. Но мой отец участвовал в холодной войне, в пропагандистской войне, и поэтому эти слова были использованы против него и неправильно поняты американцами», — объяснял Сергей Хрущев.

Также он высказывался и о других словах и решениях отца, например, о передаче Крыма Украине в 1954 году. По словам Сергея Хрущева, его отец не стремился «ублажить украинскую бюрократию» или сделать «подарок» своей жене, а в самом решении не было «никакой политики» — только экономические расчеты.

«Отец отдал Украине Крым, потому что, если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине», — объяснял Сегрей Хрущев, добавив, что для развития региона было лучше, чтобы им управляла УССР.

В США он написал несколько книг об отце («Никита Хрущев: рождение сверхдержавы», «Пенсионер союзного значения») и о российском обществе, читал лекции по всей территории США — не только в университетах, но и в ЦРУ и даже на сельских форумах, пишет издание Washington Post.

В последние годы выступления Сергея Хрущева сильно политизируются — он все больше говорит о России при Путине, причем не в самом положительном ключе. Он ставил под сомнение демократическое устройство Российской Федерации, говорил о том, что сегодняшняя Россия не может сравниться по своей мощи с США.

Вдова Хрущева-младшего рассказала, что последние два года он серьезно болел. При этом агентство AP со ссылкой на источник написало, что Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Тем не менее полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, но и не признала самоубийство.

Его вдова Валентина Голенко назвала эту информацию слухами. «Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — сказала она.