Выпивка поможет потерять права. Чем хронический алкоголизм отличается от обычного в глазах врачей и закона

Хронический алкоголизм может стать причиной того, что у водителя заберут водительские права в России. Но при этом такого диагноза в медицинской практике нет — а вот само состояние есть.

Хронический алкоголизм как диагноз приписали актеру Михаилу Ефремову, который пьяным устроил аварию, стоившую жизни другому водителю — Сергею Захарову. Telegram-канал Mash написал, что актера могут лишить прав пожизненно из-за диагноза. В беседе с «360» адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что информация о хроническом алкоголизме ложная.

Это (данные о диагнозе — прим. ред.) не соответствует действительности. <…> Он необычный человек. Если бы у него было хроническое, уверяю, что он не играл бы [роли] и не был бы высокооплачиваемым актером Эльман Пашаев.

Но что же происходит с водительскими правами, если у автомобилиста зафиксировали хронический алкоголизм?

Как пить и потерять права

Удостоверение отберут только в случае, если будет заявление от прокуратуры в суд, объяснил автоюрист Лев Воропаев. Если ведомство никак не отреагировало, то человек может спокойно управлять транспортным средством.

То есть прокуроры обращаются в суд с исковым заявлением о прекращении действия водительского удостоверения, объясняя это медицинскими противопоказаниями. Когда заявление удовлетворяют, человек встает на наркологический учет и лечится. По словам Воропаева, это происходит на протяжении нескольких лет, но если врач замечает устойчивую ремиссию к алкоголизму, то речь может пойти о возвращении прав на управление транспортным средством. В любом случае за автомобилистом будут следить, ведь ГИБДД тестирует новую систему проверки на алкоголь.

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Если искового заявления нет, решения суда нет о прекращении действия водительского удостоверения, водитель спокойно управляет с этим диагнозом, если ограничений по медицинской справке нет. Если прокуратура обращается, суд выносит решение, водителю запрещено управлять. Если будет управлять, то штраф от пяти до 15 тысяч рублей Лев Воропаев.

Хронический алкоголизм существует?

В медицине многие заболевания считаются хроническими, в том числе кожные или гастроэнтерологические. Это значит, что если человек один раз перенес недуг из определенного блока болячек, то будет страдать этим до конца своих дней, объяснил «360» нарколог ООО «Институт профилактики» Александр Ковтун. Единственный способ улучшить качество жизни — достичь состояния ремиссии, то есть когда ни самого человека, ни его окружение не беспокоит его диагноз.

«В этом смысле алкоголизм принято считать хроническим заболеванием, потому что если однажды человек потерял контроль за количеством выпитого, утратил ситуационный контроль, у него возросла переносимость значительных доз алкоголя, у него сформировалась патологическое влечение к алкоголю — то есть он хочет пребывать в опьяненном состоянии, стремится к этому и только в этом состоянии чувствует себя комфортно», — сказал Ковтун.

Также у человека может сформироваться алкогольный абстинентный синдром (похмелье) — состояние, когда на следующий день после выпивки очередная порция спиртного улучшает самочувствие. По словам Ковтуна, если симптомы однажды сформировались, то в дальнейшем обратить эту ситуацию и вернуть человека в то состояние, когда у него не было алкоголизма, нельзя. Единственный способ сохранить качество жизни — не притрагиваться к спиртному вообще, иначе симптомы снова возникнут.

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Любопытно, что международные критерии постановки диагноза не предполагают термина «хронический». Там другая классификация с иными понятиями, в том числе синдром алкогольной зависимости, пагубное употребление, абстинентный синдром, отравление.

Международные критерии постановки диагноза не используют слово «хронический», но с точки зрения базовых понятий это хроническое заболевание Александр Ковтун.

Чем опасен хронический алкоголизм? Патологическое влечение к алкоголю встраивается в ту же лимбическую зону мозга, где у людей базовые влечения, основанные на инстинктах. То есть желание выпить становится такой же необходимостью, как употребление еды или занятие сексом.

Проблема такого состояния — его трудно выявить даже с помощью психотерапевта. Специалисту сложно определить, что у человека патологическое влечение к алкоголю, особенно если не сформировался похмельный синдром.