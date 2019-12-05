«Хромая лошадь» сгорела 10 лет назад. История администратора клуба, тяжело пострадавшего в пожаре

С момента пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» прошло ровно 10 лет. Трагедия унесла жизни 156 человек и стала самым массовым пожаром в России. Одна из самых тяжелых пострадавших — Ирина Банникова — была администратором клуба. Тогда она выжила, но так и не оправилась от случившегося. Ирина осталась прикована к инвалидной коляске.

Молодая мама и администратор «Хромой лошади»

Десять лет назад Ирина была самостоятельным человеком, женой, молодой матерью и администратором «Хромой лошади». Как сообщил RТ, в 2008 году она родила сына Кирилла и находилась в декретном отпуске. Однако незадолго до пожара администрация «Хромой лошади» попросила Ирину вернуться на работу и подготовить торжество, посвященное восьмилетию клуба.

В итоге 5 декабря 2009 года Ирина находилась на работе. Около полуночи она подменяла за барной стойкой Тимура Порфирьева. В это время начался пожар. Посетители побежали к выходу, но девушка двинулась к сейфу.

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Из здания администратора «Хромой лошади», которая уже успела надышаться ядовитыми парами, вытащил бармен Тимур, который сам в итоге погиб.

Ирина Банникова надышалась угарным газом, из-за этого сильно пострадала затылочная часть мозга, которая отвечает за движения.

«Она не могла говорить и никого не узнавала. Нам врачи сказали, что шансы у дочери 50 на 50, а после уже говорили, что при наличии диабета их нет: „Готовьтесь“. Но я верила, что она не только выживет, но и поправится. Так и случилось. После лечения нас вернули в Пермь, где мы пролежали год», — рассказала ее мать Тамара Оборина.

Жизнь спустя 10 лет

Ирина не говорит, не может держать ложку и самостоятельно себя обслуживать. Она прикована к инвалидной коляске.

«Я кормлю ее с ложечки, переношу на руках на кровать и обратно в кресло, мою в ванной. Делаем с Ириной зарядку. Конечно, мое здоровье подкосилось от этого, — призналась Оборина.

За дочкой Тамаре помогает ухаживать 11-летний внук Кирилл. Его отец Евгений через год после случившегося ушел из семьи. Он еще раз женился, но с сыном общаться не перестал.

«Сначала мне было очень обидно за дочь, а потом я поняла, что он молодой, ему надо жить. Кирилл папу очень любит, я не была против их общения. Сейчас в новой семье Жени уже четверо детей», — рассказала Оборина.

Кирилл признается, что не помнит голоса мамы, так как был очень маленький. Тем не менее школьник всегда с вниманием относится к Ирине и старается сделать для нее что-то приятное.

«Занимаюсь брейк-дансом и потом дома показываю маме движения — она на меня смотрит. <…> Недавно сделал маме светильник: обмотал воздушный шарик нитками, а внутрь положил свечку, — рассказал юноша.

Лечение и трудности с получением помощи

Как сообщила Тамара Оборина «360», с дочкой занимается логопед, и это дает некоторые результаты. «Она также не ходит, не разговаривает. Но прогресс немного есть. С ней занимается логопед. Ира медленно, но идет вперед. Пытается звуки издать какие-то», — подчеркнула Тамара.

Она говорит, что дочери каждые полгода нужно проходить осмотр у врача. «Ире нужен осмотр каждые полгода. Хотя бы легкие нужно смотреть — они, как у всех пострадавших, засорены. Как сказал врач, вся та гарь, которая скопилась в легких из-за пожара, до конца жизни там останется», — рассказала женщина.

Ей удалось добиться, чтобы Ирине сделали очередное обследование. Следующая цель — получить общеукрепляющие уколы и путевку на санаторно-курортное лечение. Мама бывшего администратора «Хромой лошади» подчеркнула, что помощь приходится буквально выбивать. Чего-то добиваться удается только к годовщине трагедии и при участии журналистов.

Пожар из-за фейерверка

Пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел 5 декабря 2009 года. В результате 156 человек погибли, еще 82 пострадали. В тот день «Хромая лошадь» отмечала восьмилетие с начала работы. В клубе находились 300 посетителей. В честь праздника в помещении запустили фейерверк из так называемого холодного огня. Однако искры попали в потолок, который был декорирован с помощью ивовых прутьев и пенопласта. Из-за этого огонь быстро охватил помещение «Хромой лошади». В панике люди побежали к выходу, около него возникла давка.

После трагедии возбудили несколько уголовных дел, на скамью подсудимых сели девять человек. Только в 2013 году суд огласил приговоры. Совладелец «Хромой лошади» Анатолий Зак получил 9 лет и 10 месяцев в колонии общего режима, исполнительного директора Светлану Ефремову осудили на четыре года, арт-директора Олега Феткулова — на шесть лет.