Хрюшек не взяли работать во ФСИН. А могли?

СМИ активно распространяют информацию о том, что во ФСИН наряду с собаками скоро возьмут работать свиней. Пресс-служба ведомства опровергла эту информацию, но нам стало интересно, действительно ли хрюшки смогли бы заменить собак на службе.

Десятого сентября начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров дал большое интервью «РИА Новости», в котором рассказал о работе кинологической службы.

В конце он обмолвился о том, что МВД России проводит эксперимент по примеру коллег из США — там к поискам наркотиков привлекают свиней.

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«Посмотрим, каковы будут результаты, может, и мы будем перенимать их опыт», — сказал Макаров.

Его слова были восприняты как утверждение: во ФСИН и МВД наркотики тоже будут искать свиньи. Конечно, начальник кинологической службы говорил всего лишь об эксперименте, об исследовании, никак не о планах ведомств.

А могли бы?

Президент Союза Кинологических организаций России (СКОР), президент Международного кинологического союза (МКС) и ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал «360», что на самом деле идея о привлечении свиней к поисковым работам не относится к разряду фантастики.

«Замечательная идея! У свиней действительно прекрасное чутье, они могут распознавать очень много запахов. В принципе нюх свиньи не уступает собачьему», — рассказал Владимир Уражевский. Недаром же свиней используют для поиска трюфелей, которые растут под землей.

Ветеринар Евгений Цыпленков подтвердил — нюх свиньи превосходит человеческий и ничуть не хуже нюха многих собак. «Просто свиней меньше исследовали, да и свиньи все-таки по другой части больше человеку нужны были», — сказал он.

Оба эксперта согласились в том, что практика использования свиней в поиске тех же наркотиков вполне могла бы стать частью быта силовых структур, если бы не одно «но».

«НО»

Главным препятствием между свиньями и работой во ФСИН, МВД и других структурах наверняка станет характер хрюш. Дело в том, что дрессировать их будет куда сложнее, чем собак.

Прежде всего, сейчас в России (а может, и в мире) нет специалистов, которые могли бы дрессировать свиней в той мере, в которой это необходимо для «несения службы».

«Если свинья учует запах еды и захочет ее съесть, то эту свинью не остановят просто, она не будет терпеть и слушаться. Кабан может поддеть клыком так, что будет серьезная травма», — утверждает кинолог Владимир Уражевский.

Собака воспринимает человека как бога. Она готова отдать за него свою жизнь — готова голодать, терпеть, идти в холоде, в жаре, готова исполнить любую службу. А свинья воспринимает человека на равных. То есть если ей что-то не нравится, если она голодная, она не будет работать. Владимир Уражевский

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И не стоит забывать, что свинья, хоть и признана чистоплотным животным (а валяние в грязи — устоявшееся заблуждение), все же нуждается в значительно более частых водных процедурах, чем собака.

Кроме того, как рассказал Уражевский, свиньи растут на протяжении всей жизни. «Даже мини-свинки», — добавил он. Это значит, что с каждым годом свинкам нужно будет все больше еды, все больше места, все больше сил нужно будет тратить на их «воспитание».

Кроме того, по словам собеседников «360» свинья будет доставлять значительно больше хлопот. Хотя бы потому, что в городах люди не привыкли видеть свиней на улицах. С точки зрения менталитета такое нововведение может оказаться проблематичным.

Евгений Цыпленков отметил, что еще одним принципиальным недостатком свиней станет их строение тела. «С собакой удобств больше — она более пластичная, может забраться туда, куда свинья даже близко не подойдет. Собаки больше приспособлены для несения службы», — считает он.

«И потом, зачем что-то изобретать, если собаки отлично справляются», — заключил Уражевский.