Земля хранит «воспоминания» о войне. Что делать, если перед вами снаряд Великой Отечественной

Житель Ленобласти попытался вскрыть снаряды времен Второй мировой войны. Они сдетонировали, а мужчина получил травмы. Специалисты предупреждают: единственная действующая мера безопасности — держаться подальше от старых боеприпасов.

Житель поселка Павлово в Ленинградской области подорвался на снарядах времен Великой Отечественной войны. Мужчина нашел боеприпасы во время раскопок и пытался разобрать их в своей квартире, но они неожиданно взорвались у него в руках.

В результате у мужчины оторвало пальцы, его в экстренном порядке госпитализировали в Шлиссельбурге. Сам же дом, в котором прогремел взрыв, не пострадал.

Отголоски войны

Нередки случаи, когда люди случайно находят старые боеприпасы. Чаще всего это происходит во время строительства или же на дачных участках, когда жители вскапывают землю. Директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов объяснил «360», что если вы по случайности нашли боеприпасы, то вместо того, чтобы их трогать, лучше позвонить в полицию или МЧС.

Если вы нашли снаряд, то отойдите на безопасное расстояние — 20–30 метров. После звонка в полицию подежурьте, чтобы никто другой не трогал снаряд Юрий Кнутов.

Он рассказал, что боеприпас нельзя трогать, поскольку в нем может быть нарушена система предохранения, а если его уже использовали, то он находится на взводе. Схожего мнения придерживается член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. По его словам, к взрывчатым веществам и к бесхозным вещам лучше не приближаться.

«Эти снаряды времен Второй мировой войны могут даже взрываться от ржавчины, когда лопается пружина или какой-то ограничитель», — добавил эксперт.

Несмотря на солидный возраст, снаряды могут остаться активными. Это касается не только артефактов со времен Великой Отечественной войны, но и боеприпасов, собранных во время Первой мировой войны.

«Припасы изготавливаются из прочного материала, они не ржавеют до конца. А почва, в которой они лежат, содержит мало кислорода, поэтому окисление происходит медленно», — пояснил Юрий Кнутов.

Военный историк также отметил, что наименьшую опасность представляют патроны, однако их хранение преследуется по закону.

Опасность из прошлого

После окончания Второй мировой войны прошло больше 75 лет, но как в России, так и по всему миру до сих пор находят старые боеприпасы. В одних случаях люди успевают сообщить в полицию о необычной находке, а в других дело может дойти до травм, эвакуации или летального исхода.

В местах, где когда-то прошли ожесточенные бои, до сих пор можно наткнуться на бомбы. В 2012 году в Волгоградской области пять подростков подорвались на минометном снаряде. Один из детей нашел боеприпас и спрятал в станице, а другие подростки нашли его и решили поиграть.

В итоге снаряд взорвался, а дети пострадали. У одного из них оторвало ногу и пальцы рук, другому осколки попали в живот и ногу, остальные отделались легкими травмами.

В Ростовской области пять лет назад произошел похожий инцидент. Одиннадцатиклассник нашел в поле снаряд и уже дома пытался распилить его напильником. Боеприпас сдетонировал, а школьник лишился фаланг трех пальцев и сломал ногу.

Иногда отголоски прошлого могут привести к эвакуации людей. В британском городе Эксетер, который в годы войны подвергался бомбардировкам немцев, обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Специалисты решили совершить контролируемый подрыв и эвакуировали для этого тысячи жителей из ближайших домов. Чтобы смягчить эффект от взрыва бомбы, инженеры привезли песок, вырыли траншеи и возвели стены. Но взорвавшийся снаряд все равно нанес ущерб прилегающим домам.