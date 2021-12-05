Храм Христа Спасителя взорвали 90 лет назад. Как это было

Ровно 90 лет назад, 5 декабря 1921 года, в центре Москвы взорвали храм Христа Спасителя. Позднее на его месте построили открытый бассейн, один из крупнейших в мире, который в 90-х годах закрыли и забросили. Храм воссоздали на старом месте, и теперь это главная православная обитель России.

История создания

Император Александр I принял решение о создании храма после победы в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном. Над проектом работал архитектор Александр Витберг, закладка храма во имя Христа Спасителя прошла 12 октября 1817 года на Воробьевых горах. Через шесть лет работы приостановили, всю команду сменили.

Автором нового проекта стал архитектор Константин Тон. Торжественная закладка собора уже на Волхонке состоялась осенью 1839 года. Строительство фактически завершилось в 1860 году, хотя на создание интерьера и внутреннего убранства ушли годы. В итоге храм Христа Спасителя освятили 26 мая 1883 года.

Приход к власти коммунистов и взрыв храма Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя снесли в 1931 году. Несколько месяцев здание разбирали, но в итоге решили подорвать. Этот исторический момент произошел 5 декабря.

Сначала был сделан один взрыв, после него верхние ярусы храма и купола были снесены, но само здание устояло. Поэтому позже прогремел еще один взрыв. Москвичи тех лет вспоминали, что взрывную волну можно было почувствовать за несколько кварталов.

Разбор завалов продолжался почти полтора года. На месте храма планировали построить Дворец Советов со статуей Владимира Ленина. Однако этот замысел в итоге так и не воплотился в жизнь.

На месте храма появился открытый бассейн «Москва», крупнейший в Советском Союзе и один из самых больших в мире.

Источник фото: «Википедия»

Интересный факт: мрамор первого храма Христа Спасителя пошел на создание станций метро «Охотный Ряд» и «Кропоткинская, также скамейки из него украсили станцию «Новокузнецкая».

Восстановление

В 1980-х стали высказываться предложения восстановить храм Христа Спасителя. В сентябре 1989 года возрождение собора поддержали тысячи советских людей. В этом же году создали первый Фонд восстановления храма Христа Спасителя, но все собранные деньги к 1992 году обесценились из-за инфляции.

В том же году появился Фонд финансовой поддержки воссоздания храма Христа Спасителя, куда россияне с 1994 по 2002 год жертвовали деньги на строительство.

Строительная площадка храма Христа Спасителя. Источник фото: РИА «Новости»

Работа началась в 1994 году, был создан Совет по воссозданию религиозного сооружения, его возглавили патриарх Алексий II и мэр Москвы Юрий Лужков. Авторами проекта храма Христа Спасителя выступили, в частности, Алексей Денисов и Михаил Посохин.

В 1997 году, во время празднования 850-летия Москвы, в стенах недостроенного храма, как и когда-то в первом здании, прозвучала увертюра Петра Чайковского. Дирижером оркестра был Мстислав Ростропович.

Освящение храма Христа Спасителя состоялось 19 августа 2000 года. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Алексий II.