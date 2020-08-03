Храм Дэвида Бэкхема, Пикачу и Че Гевары. Странное святилище или 1001 способ привлечь молодежь в религию
Как сообщило издание Oddity Central, начало удивительной коллекции было положено в 1998 году, когда работавший на строительстве храма скульптор сумел добиться от настоятеля разрешения изобразить своего кумира Дэвида Бэкхема на платформе для статуи Будды. Изображение игрока «Манчестер Юнайтед» стало первым в своем роде, но далеко не последним.
Пораженные туристы со временем обнаружили в храме скульптуры Бэтмена, Пикачу, Микки Мауса, моряка Папая и Капитана Америки. Барельефы украшены также портретом Альберта Эйнштейна и фигурой революционера Эрнесто Че Гевары. В разные годы к традиционным изображениям были добавлены мышонок Стюарт Литтл, играющий в гольф, Россомаха, Винни-Пух и, по непроверенным данным, домовик Добби и Барак Обама.
Монахи утверждают, что все эти реальные и вымышленные персонажи являются олицетворением добра, поэтому занимают свое место в храме по праву. Они являются символом единения древней культуры и современных супергероев.
Может быть, они говорят правду. Хотя статуя белого кролика с палкой для селфи заставляет задуматься о том, что, может быть, правы те, кто заподозрил их в желании хайпануть? Привлечь к храму побольше туристов, а заодно и молодое поколение, которое неравнодушно к символам масс-медиа. Сомнительно, правда, что Микки Маус, почему-то изображенный с обнаженной женской грудью, смог настроить кого-то на возвышенный лад. Впрочем, что мы знаем о жителях Таиланда.