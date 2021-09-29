Храм Александра Невского вывел жителей Иркутска на улицы. Парк с историей им оказался ближе

В Иркутске местные жители выступили против храма в роще, которую обустраивали строители ГЭС. Активисты стоят в пикетах, собирают подписи и расклеивают листовки. Однако чиновники не собираются уступать и настаивают на застройке, обещая оставить зеленую зону и даже сделать парковку.

Жители иркутского микрорайона Приморский протестуют против строительства храма Александра Невского, который собираются открыть на месте рощи возле улиц Захарова и Безбокова. Сейчас храм занимает одноэтажный дом на соседней улице Якоби. Он уже не может вместить всех прихожан, поэтому и был задуман проект новой церкви, сообщил сайт Primamedia.ru.

Жители не против храма как такового — они лишь просят мэрию выбрать другое место для культовой постройки. Дело в том, что люди хотят сохранить зеленый уголок для прогулок, отдыха, игр детей. Также поступило предложение разбить на месте рощи «Парк имени гидростроителей» и так увековечить память строителей и первых эксплуатационников Иркутской ГЭС.

Есть и те, кто не против церкви в шаговой доступности. Это часть жителей микрорайона и мэрия, которая обещает, что люди получат парковую зону с дорожками вокруг храма и необходимым благоустройством, зеленая зона не пострадает и взамен 37 вырубленных деревьев будет высажено 102.

Диалог с властью не состоялся

Идея постройки храма возникла в 2012 году, а сам проект был без каких-либо громких протестов одобрен на общественных слушаниях 3 апреля 2017-го. План получил положительное заключение экологической и технической экспертиз как соответствующий всем строительным нормам и отвечающий всем требованиям безопасности. Основной период строительства намечен на 2021-2024 годы.

По словам автора проекта и проектировщика документации Андрея Красильникова, храм будет стоять на подклете. На первом этаже обустроят подсобные помещения, зал на 100 человек, учебные классы и небольшой конференц-зал. На втором, основном этаже будет большой зал вместимостью порядка 600 прихожан и площадью 250 квадратных метров.

Учитывая небольшие размеры рощи, нетрудно понять, чего опасаются местные жители: храм просто не оставит места даже небольшому парку. Также неподалеку планируют создать достаточно вместительную парковку для автомобилей, которой смогут пользоваться и жители близлежащих домов, пообещали в администрации Иркутска во время обсуждения стройки с горожанами.

Цена храмового вопроса

Цена постройки нового храма Александра Невского неизвестна. В смете от 2012 года была названа сумма один миллиард рублей. За девять лет цены сильно изменились, но какова сегодня реальная стоимость церкви в роще, исполнительный директор по строительству, чиновники мэрии и депутат думы не смогли ответить, написал сайт Ircity.ru.

По данным сайта «Тайга.инфо», приход храма Александра Невского в Иркутске возглавляет Руслан Косолапов. Он вместе с девелопером и архитектором Андреем Белопольским, а также руководителем муниципального Иркутского городского театра народной драмы Михаилом Корневым выступал соучредителем Благотворительного фонда по строительству храма Александра Невского.

Фонд был ликвидирован в мае 2021 года. Горожане сомневаются, что нужную сумму к этому времени успели собрать. Зато заммэра Иркутска и руководитель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов сообщил жителям, что администрация не сможет отозвать разрешение на строительство храма, потому что такая процедура не закреплена законодательно.

«Законодательство не предусматривает отзыва разрешения на строительство, такого понятия просто нет. Если оно выдано, обратной силы не имеет, это можно сделать только в судебном порядке. Сколько бы ни было собрано подписей за или против, это может сделать только суд», — процитировал Ircity.ru чиновника.

По примеру Невского стоять насмерть

Между тем жители Приморского не думают сдаваться. Они проводят собрания и пикеты, обещая, если нужно, лечь на месте строительства. Люди создали петицию против строительства храма, и ее уже поддержали более четырех тысяч человек. Недавно на деревьях в роще появились зеленые бумажные листки с именами строителей Иркутской гидроэлектростанции. Их фото опубликовано в Instagram.

Источник фото: Instagram.com

Многие активисты — дети этих строителей, они сами много лет отработали на ГЭС. Внучка гидростроителя Анна Дузенко рассказала, что ее дед Петр Жуковский и бабушка вместе с другими жителями обустраивали парк.

«И моя мама помнит, как сажала деревья с моим дедом на нашей поляне и как танцевали люди и моя бабушка в этом парке в честь Дня строителя», — написала Дузенко на своей странице в Instagram.

Источник фото: Instagram.com

Отец Натальи Каленовой участвовал в перекрытии реки Ангары и работал начальником гидроцеха. В 60-е годы он и другие строители станции высаживали в роще деревья и кустарники, и до 90-х годов там был небольшой парк с лавочками и детской площадкой. Каленова вышла на одиночный пикет возле здания правительства Иркутской области с требованием остановить застройку, написал сайт Ircity.ru.

Источник фото: ircity.ru

Наталья Каленова отметила, что неравнодушные жители хотят, чтобы в будущем парке, который они пытаются отстоять, были отмечены фамилии всех, кто участвовал в строительстве и выработке электроэнергии на ее старте. Иркутянка подчеркнула, что пикет стал вынужденной мерой.

«Нашу землю захватывают, и я думаю, что Александр Невский на нашем месте поступил бы так же — встал бы и стоял насмерть», — заявила Каленова.

Людей можно понять. Храмовая постройка будет нужна лишь адептам определенного религиозного направления. Парк же станет общим достоянием, где смогут гулять все желающие жители Иркутска, какого бы вероисповедания они ни были.

Редакция «360» направила запрос в Иркутскую епархию, но на момент публикации статьи ответа не последовало.