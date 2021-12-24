«Правила написаны кровью и смертью». Хозяев шахт призвали клясться вместе с горняками

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов предложил ввести обязательную клятву для шахтеров — это одна из мер для сохранения жизни рабочих. Представители горняков уверены, что ответственность за безопасность должна также лежать на плечах работодателей.

Андрей Панов в своем Instagram сравнил церемонию клятвы с принятием присяги военнослужащими и клятвой Гиппократа врачей.

По мнению Андрея Панова, клятва горняка способствует пониманию шахтером ответственности за собственную безопасность, а также жизнь и здоровье своих товарищей.

«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: быть достойным профессии „шахтер“, честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным, не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья, стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте, не допускать скрытие аварий и несчастных случаев, уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи, честно трудиться во благо Кузбасса», — привел текст клятвы замгубернатора.

Вопрос о безопасности стал особенно актуален после ЧП в шахте «Листвяжная». Тогда произошла авария из-за взрыва метана. Погибли 46 горняков и пять спасателей, наружу вышли более 230 шахтеров.

Следствие возбудило уголовное дело, задержали владельцев шахты. Горняки заявили, что начальство не обращало внимание на повышенный уровень метана и другие нарушения.

Нужна ли клятва горняка?

Оказалось, что традиции клятвы шахтера уже существует в мире. Кандидат технических наук Станислав Завацки рассказал «360», что в Европе шахтерам покровительствует Святая Барбара, и горняки клянутся ей в том, что не будут ругаться матом в шахте, не будут грубить, будут соблюдать нормы безопасности и стремиться сохранить свою жизнь и жизнь друзей. По мнению шахтера, это хорошая традиция, но должна быть ответственность и владельца.

Рабочие идут в шахту с тем, чтобы заработать деньги для себя и семьи и сохранить себе жизнь, чтобы завтра дальше опять спускаться. Для него не существует понятий «прибыль» и «сверхприбыль», поэтому он будет всегда соблюдать технику безопасности. Но нынешние управленцы и хозяева шахт забыли о том, что правила техбезопасности написаны кровью и смертью Станислав Завацки.

Для обеспечения безопасности на шахтах Завацки предложил ввести аналог черного ящика в самолетах, который будет записывать температуру, уровень газа и передавать информацию руководству, а также МЧС. Нарушение должно караться миллионными штрафами.

Схожее мнение выразил и председатель российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Игорь Овдин. Он напомнил, что горняки при устройстве на работу в шахты и так расписываются в книге-инструктаже о том, что обязуются выполнять технику безопасности. Клятву для шахтеров стоит вводить в том случае, если и работодатель будет клясться в соблюдении своих обязательств.

«Не надо этого делать.<…> Если ты мужчина, шахтер, уважающий себя человек, то ты должен поступать так, как велит тебе твоя совесть, и останавливать работу при повышении уровня газа. Работодатель кричит, что уволит, но это равносильно тому, что вы будете ехать на машине, и пьяный человек попросит увеличить скорость до 200 километров в час», — рассказал Овдин.

Вскрытые проблемы

Шахтеры нередко сталкиваются с трудностями, связанными с отношением работодателей к ним. По словам Овдина, угольные шахты в Кузбассе принадлежат компаниям-монополистам. Например, в одном городе шахты могут принадлежать двум хозяевам, которые договариваются об одинаковой зарплате, чтобы горняки не меняли рабочие места. В результате шахтеры видят нарушение техники безопасности, но продолжают работать.

Шахтеры, кроме того, поставлены в жесткие рамки на работе. Овдин отметил, что в советские годы у горняков была стабильная тарифная ставка. Теперь же за невыполнение плана зарплата урезается.

Несмотря на то, что президент Владимир Путин поручал разобраться с оплатой труда шахтеров еще в 2010 году, положительные изменения не появились.

«Наведем порядок с оплатой труда шахтеров, и не будет нарушений или попыток пойти на поводу у работодателя», — заявил Овдин.