Украина решила продать кусочек Крыма? За размещение российского флота теперь хотят денег

МИД Украины не поддерживает отмену харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Олег Николенко. Киев считает соглашения лишь «дополнительным аргументом» для борьбы с Москвой в международных судах.

Николенко напомнил, что соглашения фиксируют: российский флот в Крыму находится временно. Также документы устанавливают количество кораблей и численность личного состава, предусматривают отуствие российского ядерного оружия в Крыму. Более того, соглашение обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

«Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма», — заявил Николенко изданию LB.ua.

Корыстный интерес Украины

Даже если соглашения действительно сохранят, Крым в ближайшее время Украине никто не вернет. Об этом в разговоре с «360» рассказал украинский политолог Сергей Куценко. Он считает, что цель претензий Киева — получить от России дополнительные деньги.

Я думаю, что это все связано с будущими претензиями по, например, той же аренде Черноморского флота, которую Россия обязывалась платить 25 лет… По-моему, 100 миллионов долларов в год. МИД считает, если мы эти соглашения разорвем сейчас, может быть упущена возможность через международные суды требовать с России эти 100 миллионов долларов в год Сергей Куценко украинский политолог.

Госизмена или средство заработать

Куценко напомнил, что ранее из-за подписания харьковских соглашений Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову. Службе безопасности страны уже поручили проверить детали депутатского голосования о ратификации соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму.

«Получается своеобразная вилка. Если вы считаете эти соглашения преступными, тогда почему вы их не разрываете. Логика в этом тоже есть. Но, опять-таки, признать это госизменой, думаю, перспектив гораздо меньше, чем потребовать у России вот эти 100 миллионов долларов в год через суды», — пояснил Куценко.

Харьковские соглашения подписали в апреле 2010. Сделали это Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Документ подразумевал нахождение Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет — с возможностью продления действия соглашения. В обмен на это Киев получил скидку на газ. Семь лет назад Владимир Путин подписал закон о прекращении действия харьковских соглашений.