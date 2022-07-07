Борис Джонсон объявил об уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, которые он занимал с 2019 года. За всю свою политическую карьеру от мэра Лондона до главы правительства Джонсон неоднократно высказывался о России. Он признавался, что приезжал в Москву, когда ему было 16 лет, называл себя русофилом. Но чем выше оказывалась его должность, тем резче становилась риторика.

Русофил Джонсон

На посту мэра Лондона Борис Джонсон провел восемь лет. Именно под его руководством в городе ежегодно праздновали Масленицу. Сам Джонсон записывал поздравления для жителей и гостей британской столицы, начиная свои выступления на русском языке.

Несколько раз в своих статьях, которые публиковались в СМИ будущий премьер также упоминал Россию в положительном ключе. В марте 2016 года он написал пост в поддержку российской армии, которая освободила Пальмиру от боевиков запрещенного в РФ террористического «Исламского государства»*.

«Если солдаты Путина помогли выбросить маньяков из Пальмиры, то, это очень хорошо говорит о русских. Они сделали так, что Запад выглядит неэффективным, так что пора нам сделать выводы и сыграть в свою силу», — отмечал Джонсон.

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Но, пожалуй, в настоящей любви к России он признался во время визита в Москву. Тогда Джонсон занимал пост министра иностранных дел Великобритании. На встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым он заявил, что отношения между двумя странами продолжаются уже более 450 лет, а исторические связи перевешивают все политические разногласия.

Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис Борис Джонсон Экс-премьер-министр Великобритании.

На тех переговорах оба министра насмешили журналистов шуточным разговором про пальто. Джонсон заявил, что передал своему российскому коллеге верхнюю одежду и все вещи из карманов.

«Это свидетельствует о моем доверии. <…> Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего дурного не произойдет», — заявил глава британского МИД. В ответ Сергей Лавров пошутил, что в карманах Джонсона ничего не было.

Охлаждение настроения

Риторика Джонсона в отношении России поменялась после истории бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их госпитализировали с признаками отравления в одну их больниц. По версии британских властей за покушением стояли сотрудники российских спецслужб, которые использовали яд «Новичок».

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Отвечавший за внешнюю политику Борис Джонсон тогда заявил, что ситуация ему напоминает начало романа Достоевского «Преступление и наказание».

Мы все уверены, что знаем виновного. Вопрос только в том: признается ли он или будет пойман Борис Джонсон Экс-премьер-министр Великобритании.

Политик стал премьер-министром Великобритании в июле 2019 года. Его первым обещанием стало организовать процедуру выхода страны из состава Евросоюза. Понимая, что через парламент законопроект он не проведет, Джонсон добился от королевы приостановки работы депутатов. Все закончилось огромным скандалом и досрочными перевыборами, где консерваторы получили большинство, а Джонсон сохранил пост премьера.

С переизбранием его поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что развитие диалога между странами отвечает интересам жителей государств и всего Европейского континента.

В ответ на поздравление Джонсон заявил, то Великобритания, как и многие страны в Западной Европе рассчитывает на улучшение отношений с Россией. Но в результате получает только разочарование.

Источник фото: РИА «Новости»

«Мы хотим иметь лучшие коммерческие отношения, мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы», — заявил он в ходе визита в Эстонию.

Не задался у Джонсона разговор с Владимиром Путиным и на личной встрече в Берлине в начале 2020 года, где проходила конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Британский премьер исключил нормализацию отношений с Россией до тех пор, пока Москва не откажется от своей «дестабилизирующей деятельности».

Источник фото: РИА «Новости»

С тех пор риторика Джонсона в адрес России и руководства страны только ужесточилась. После начала спецоперации он резко ответил на вопрос, почему в отличие от лидеров стран Евросоюза не ведет переговоров с президентом России.

Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? Борис Джонсон Экс-премьер-министр Великобритании.

Одной из последних выходок британского премьера стали его заявления на саммите G7. Сначала Джонсон заявил, что если бы Путин был женщиной, то не стал бы проводить спецоперацию. Также на этой встрече Джонсон предложил собравшимся снять пиджаки, чтобы быть «круче Путина», напомнив о снимке президента России 2009 года с голым торсом.