«Хотел бы обнять всех болельщиков „Спартака“». Робсон заявил, что верит в успех команды после ухода Виноли

Уход главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли из клуба для многих стал большой неожиданностью и сюрпризом, заявил «360» бывший игрок московского клуба Луис Робсон. Причины смены наставника ФК пока так и непонятны. Но, по мнению Робсона, в новом сезоне клуб все равно ждет успех.

«Да, я слышал, что ушел главный тренер. Это для многих стало неожиданностью. Если не ошибаюсь, уже назначен новый наставник (им стал Гильермо Абаскаль — прим. ред.). Не могу сказать, почему это произошло», — сказал он.

При этом экс-футболист обратил внимание, что в конце этого сезона «Спартак» нашел свою игру, обрел себя. Он выразил надежду, что в новом сезоне команда продолжит играть так же вдохновленно

Источник фото: РИА «Новости»

«Желаю удачи всем в новом сезоне, я надеюсь, что завоеванный кубок России придаст уверенности и сил клубу. Я бы хотел обнять всех болельщиков „Спартака“», — признался Робсон.

По его мнению, вряд ли у какого-то другого клуба есть такая группа болельщиков, которая просто вынуждает команду двигаться вперед. И где бы «Спартак» ни играл, у него всегда будет поддержка, добавил он.

Робсон отметил атмосферу на стадионе в день знаковой для команды игры. Этот импульс фанатов, по его словам, передался команде.

«Когда в тебя верят, ты добьешься высот»

Бразильский спортсмен защищал цвета красно-белых с 1997 года. В составе «Спартака» он стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Добиться успеха, по его словам, ему помогли партнеры по команде и руководство ФК.

«У меня были очень хорошие партнеры по команде. Меня приняли, как в семье. Я хотел бы поблагодарить отдельно Олега Романцева за то, что он мне дал время на адаптацию и терпел меня. Если в тебя кто-то верит, а ты упорно работаешь, то рано или поздно ты достигаешь определенных высот», — добавил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Робсон добавил, что он всегда хотел играть в футбол и у него была мечта представлять большой клуб. Таким клубом для него стал «Спартак».

«Я могу только поблагодарить своих партнеров по команде, функционеров клуба. Если бы не они, мне бы пришлось значительно труднее. Они приняли меня, придали мне уверенности, чтобы у меня все получилось. И я говорю даже не только о себе, но и о других бразильцах, которые были в „Спартаке“», — подчеркнул Робсон.

Легендарный матч

В этом году исполнилось уже 24 года с момента поистине исторической игры «Спартака» на Кубке СНГ, когда москвичи забили команде из Таджикистана 19 мячей за 90 минут. Несмотря на феноменальный счет, Робсон признался, что сейчас уже с трудом сможет вспомнить подробности той игры.

Источник фото: РИА «Новости»

«Сказать по правде, деталей уже не помню. Но иногда у футболистов бывает такое: ты забиваешь много голов, иногда не одного. Не все остается в памяти. Вообще, я рад любой победе „Спартака“, будет это счет 1:0 или более крупный. Ведь главное то, что команда выигрывает», — добавил собеседник «360».

Говоря о нынешней игре «Спартака», Робсон отметил, что результат работы очевиден, но изменился ли подход к тренировкам в клубе, он сказать не может.

«Мне трудно комментировать, поскольку сейчас я не внутри коллектива, я могу видеть игру, а вот сам процесс тактической, физической подготовки вне моего поля зрения», — пояснил экс-футболист.

Отдельно Робсон отметил игру нападающих у красно-белых. По его оценке, все форварды команды хорошего уровня.