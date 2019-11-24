Смертельно опасны и невозможно красивы. Топ-20 девушек из MMA

На первом месте рейтинга оказалась Джин Ю Фрей. Она в невероятной форме, не только потрясающе выглядит и хороший боец, но и умна: сейчас она учится в университете и рассчитывает получить ученую степень по программе подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении.

На втором месте рейтинга эксперты поместили Пейдж Ванзант. Красавица — бывшая модель, танцовщица и даже снялась в нескольких рекламных роликах. После такой «девочковой» карьеры вдруг вышла в октагон, причем довольно успешно. Вполне была бы достойна и первого места в рейтинге красавиц, но авторы списка решили иначе.

Мишель Уотерсон просто восхитительна. Впрочем, такая оценка должна звучать забавно — учитывая, что она зарабатывает на жизнь дракой. Третье место рейтинга.

На четвертом месте списка эксперты расположили Брук Майо. Девушка пришла в MMA из американского футбола — она так и выглядит, как собранный игрок, готовый забодать противника на поле. Но красива, это следует признать.

Замкнула пятерку красавиц Кайтлин Нил. Она родом из штата Юта, известного тем, что его жители — вспыльчивы и азартны. Вероятно, успехи девушки в октагоне — это успех характера уроженки Юты.

Феличе Херриг заняла шестую позицию условного рейтинга. Она кикбоксер, боец ​​Муай Та и мастер смешанных единоборств. Родом красавица из Иллинойса. В 2009 году начала профессиональную карьеру.

Джессика Ай заняла седьмую позицию среди самых миловидных бойцов. Фамилия «Ай» пишется у нее как «глаз» по-английски — естественно, такое прозвище к ней и прилипло. Только не просто «глаз», а «недобрый глаз». Составители рейтинга признались, что бояться даже начать думать — почему.

Кира Грейси известна как мастер джиу-джитсу. Она живет в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Вся ее семья широко известна как отличные бойцы и мастера единоборств. Ну да, другой карьеры с такими родственниками девушке и не светило. Восьмое место рейтинга.

Анастасия Янкова по прозвищу «Российская армия» — как нетрудно догадаться, наша соотечественница. Еще одна смертельно опасная красотка, которая запросто могла бы и возглавить весь рейтинг как самый красивый боец. Девятое место топа.

Александра Албу замкнула топ-10 рейтинга. Она родом из Молдавии, но в мире ее называют, конечно же, «русской». Ей 29 лет, она получила хорошее образование в Москве, но не стала делать карьеру очередного заучки, а ушла драться. Псевдоним она выбрала себе сама — ее зовут Stitch, по имени забавного диснеевского мультяшного персонажа. Красивая — собственно, как все русские девушки.

Лена Овчинникова — еще одна наша соотечественница, еще один бриллиант в короне MMA. Ее прозвище — «Охотница». Вероятно, это именно о ней сказали составители рейтинга: если она с кем решит встречаться, тому останется только принять неизбежное. Девушке 32 года. Родилась в Днепропетровске, дерется с 2006 года. Выбор мужской части редакции «360». Место в рейтинге - 11.

По Бруне Варгас не скажешь, что она — профессиональный боец. Даже в ее Instagram почти нет фотографий из мира спорта. В рейтинге — 12 место. Выбор женской части редакции.

Теция Торрес из Пуэрто-Рико заняла 13 позицию, но она не суеверная. Впервые подралась в три годика, с тех пор так и повелось. Ряды профессионалов пополнила в 2012 году.

Андреа Ли — бывшая официантка. Часто позирует в ковбойском наряде — надо признать, он ей к лицу. В никнейме у девушки скрылась аббревиатура KGB — наверняка, чтобы отпугивать врага и заодно побороть собственный страх. Последнее девушке точно удалось, раз она сделала драку своей профессией. На 14 месте в списке.

Грейс Кливланд родом из Таиланда. Девушка выросла в США, но прозвище «Тайская кися» к ней так и прилипло. Знает что красивая и с удовольствием эту красоту показывает, иногда даже ничем не прикрытую. На 15 месте в списке.

Синтия Арсео заняла 16 позицию. У девушки отличная фигура и она чудесно выглядит как в драке, так и в более мирной обстановке.

Ронда Роузи роде бы покончила с профессиональной карьерой, а может быть и нет — до сих пор точно об этом не объявлено. Пожалуй, самая опасная красавица в списке. На 17 месте рейтинга.

Бруна Эллен родом из Бразилии. Еще одна страна кроме России, где все женщины прекрасны по умолчанию. Бруна великолепно выглядит. Так и хочется сказать: нет, у нее не 18 место в списке, а третье. И пусть, что с конца. Третье!

Мелисса-София Карагианисродом из Торонто, хотя носит явно греческую фамилию. Ее часто называют северной красавицей. В лучшей двадцатке занимает предпоследнее место, но все равно она очаровательна. Приз зрительских симпатий должен быть у нее.

На 20 месте списка авторы рейтинга поставили Рейчел Остович. Она гавайка, а значит — горячая и непредсказуемая. Такая же она и в бою, а не только в жизни.Девушка с лучшей, пожалуй, фигурой во всем списке.