Хостелы в жилых массивах часто несут дискомфорт жильцам. Что делать, если ночлежчка появилась поблизости?

Полиция в Подмосковье проверит весь жилой сектор, чтобы найти нелегальные хостелы. Такой бизнес, не всегда законный, может приносить дискомфорт жильцам домов поблизости. Как бизнесмены зарабатывают на хостелах и что делать, если нелегальная ночлежка появилась поблизости — в материале «360».

Полиция начала проверку в Подмосковье

В Московской области проверят весь жилой сектор в поисках нелегальных хостелов. Начальник ГУ МВД России региона Виктор Пауков пояснил, что в только в одном из городских округов уже выявили семь хостелов, пять из которых работали незаконно. При этом в двух комнатах незаконных хостелов полицейские нашли экстремистскую литературу.

По словам Паукова, в хостелах проживали более тысячи человек без регистрации и учета оплаты. Проверку начали после сообщений СМИ о том, что в Московской области якобы участились драки местных жителей с мигрантами. Последняя крупная драка с участием порядка 20 человек случилась в ночь на 7 ноября.

Начальник ГУ МВД России Подмосковья подчеркнул, что участники конфликтов в Люберцах, Красногорске и Домодедове задержаны. Однако ни в одном случае не подтвердился факт межэтнического конфликта. Тем не менее будут проверены всех официальные и неофициальные места компактного проживания указанных граждан в области.

При застройке нужно думать о будущем

Урбанист, блогер Аркадий Гершман пояснил «360», что с точки зрения урбанистики сами по себе хостелы никаких опасностей не несут. Однако нужно учитывать комфорт местных жителей и то, насколько современная городская застройка приспособлена для каких-либо изменений.

«Например, мы можем посмотреть на дореволюционный центр практически любого города. Там за последние 150 лет одно здание было и магазином, и апартаментами, и мэрией, словом, всем, чем только можно было. Это довольно гибкий формат застройки. То, что сегодня у нас появляется, это сложно во что-то переделать без вреда для других собственников», — отметил Аркадий Гершман.

По его словам, все обстояло бы иначе, если бы была более разнообразная морфология. Например, какие-нибудь дома были с несколькими входами с первых этажей, чтобы первые три этажа при желании можно было переделать под офисные пространства или под хостелы без входа через общий подъезд. Такие застройки не будут мешать жителям.

О таких вещах нужно задумываться еще до начала строительства, подчеркнул урбанист. Ведь здания, которые появляются в городе, будут там стоять следующие 100-200 лет, а может быть, даже и дольше. Вполне возможно, что их в будущем будет целесообразно использовать не только как жилые пространства.

«А у нас про это никто не думает, и из-за этого возникают конфликты. Я могу понять жителей, но могу понять и бизнес. Все-таки бизнес это тоже довольно важно — они платят налоги и создают рабочие места. И если хостелы есть, значит, это требуется самим жителям или туристам, словом, в целом есть спрос», — пояснил Аркадий Гершман.

Дешевые гостиницы с большим доходом

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал «360», что бюджетные гостиницы чаще всего организуют хваткие бизнесмены, которые берут в аренду старые здания. Они оборудуют помещения кроватями, сажают туда коменданта и назначают цену за каждое койко-место.

«Главное, чтобы были вода и отопление, место, где помыться, — элементарный минимум, чтобы утром можно было проснуться, привести себя в порядок и уйти. Вечером прийти, умыться, сходить в туалет и лечь спать, а утром все по кругу. Хозяева с этого получают очень хорошие дивиденды», — отметил Михаил Игнатов.

День в такой гостинице стоит 250-300 рублей, в зависимости от места, уточнил криминалист. Для проживающих это не так дорого, но для хозяев за день набегает неплохая сумма. При этом большинство таких хостелов работают с наличными — и отследить их реальные доходы довольно проблематично.

Михаил Игнатов рассказал, что такие хостелы зачастую представляют проблему для местных жителей. В подобных бюджетных гостиницах селятся люди, ограниченные в средствах.

«Вышли вместе, пивка попили или какого-нибудь другого горячительного, и их тянет на подвиги. Мимо девчонки идут домой вечером — вот тебе и конфликт, а возможно, и изнасилование. Или пацаны идут, слово за слово — вот тебе и драки», — сказал Михаил Игнатов.

Он добавил, что жители таких хостелов редко соблюдают тишину и довольно громко общаются и выясняют отношения, не выбирая выражений и невзирая на время суток. Живущим рядом людям от этого некомфортно.

Куда сообщить о нелегальном хостеле

Отследить нелегальные хостелы правоохранителям не слишком легко, признал криминалист. Например, многие построили большие дома в частных секторах, живут там и при этом сдают пустые комнаты.

«Если жильцы заподозрили, что в доме расположился нелегальный хостел, нужно обратиться к своему участковому. Не верите ему? Есть номера 911 или 02, позвоните — и вас соединят с городской или областной дежурной частью УВД. Сообщаете адрес нелегального хостела и просите проверить», — пояснил Михаил Игнатов.

Хозяина хостела можно проверить

Юрист Мария Свиридова в разговоре с «360» пояснила, что работникам нелегальных хостелов нечего опасаться, за исключением возможной потери работы. Хозяевам же грозит как минимум закрытие их бюджетной гостиницы, а вот дальше все зависит от многих важных нюансов.

«Например, на каком основании получено помещение. Если это договор аренды с городом и с местной властью, то собственников могут наказать вплоть до расторжения договора. Если это собственность, то дело может дойти до изъятия, в некоторых случаях это вполне возможно», — заверила Мария Свиридова.

Если жильцы дома подозревают своих соседей в устройстве нелегального хостела, нужно прежде всего проверить хозяина жилплощади по публичным источникам. Юрист также уточнила, что можно обратиться с жалобой в управу или в прокуратуру, жилинспекцию. Они придут с проверкой и выяснят основания нахождения всех гостей.

«К хостелам и отелям, которые размещаются в жилых домах, предъявляются особенные требования. И если помещение им не соответствует, то, конечно, ни о каком хостеле и речи быть не может», — отметила Мария Свиридова.