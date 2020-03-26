Посторонних людей на неделю заперли в московском хостеле на карантин. У них закончилась еда и дошло до драк

Прямо сейчас в хостеле на юго-востоке Москвы в изоляции заперты несколько десятков чужих друг другу людей. Оттуда неделю назад увезли девушку, вернувшуюся из Дубая с подозрением на коронавирус. А хостел опечатали. Ни постояльцы, ни администрация хостела идти навстречу не хотят. С каждым днем обстановка накаляется все сильнее.

Upd Уже после публикации материала постояльцы сообщили, что карантин закончился. Хостел снова набирает постояльцев. Прежние думают, что новый карантин не заставит себя ждать.

Режим изоляции

В московский хостел «Трэвел Инн» на Авиаматорной 20 марта собиралась заехать девушка, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов. Уже на ресепшене почувствовала себя плохо. Вызвали скорую, ее увезли в больницу. А чуть позже в помещение мини-гостиницы на первом этаже жилого дома приехали из Росздравнадзора, чтобы сообщить о том, что все постояльцы теперь на карантине до 4 апреля. Об этом «360» рассказал один из запертых в «Трэвел Инне» гостей Дмитрий.

«Приехала бригада и мужчина из Росздравнадзора, просто взяли у всех анализы, дали подписать бумаги, ничего не объясняя, что в бумагах написано. Все постояльцы это подписали, а потом уже ознакомились с текстом», — рассказал Дмитрий.

В документе, который не глядя подписали все проживающие в хостеле люди, прописано: находясь в режиме изоляции, человек обязуется не покидать помещение и не контактировать с третьими лицами. Причем выходы в аптеки или магазины не являются исключением. Некоторые жалуются, что уже потеряли работу из-за вынужденных прогулов.

Контингент в хостеле неоднородный, стресс оставшиеся в заточении переживают по-разному. Генеральный директор сети хостелов «Трэвел Инн» Анатолий Козырев рассказывал, что в помещениях все спокойно, администрация наблюдает за происходящем через камеры. На этих же камерах видно драку.

За нарушение правил, под которыми каждый из постояльцев поставил подпись, полагается административная ответственность — штрафы от 100 до тысячи рублей. Некоторым эти суммы показались незначительными — часть постояльцев сбежала из хостела. Но помимо штрафов им может грозить и уголовная ответственность, если их анализы на коронавирус окажутся положительными и они заразят кого-то еще.

Причем администраторы, по словам Дмитрия, дверь в итоге открыли и предложили всем недовольным удалиться — под свою ответственность. Генеральный директор уверен, что никакого режима карантина в мини-гостинице на Авиамоторной нет. «У нас добровольная изоляция, насильно никого не держим», — сказал он.

При этом сами постояльцы уверены, что на добровольную самоизоляцию их ситуация не похожа: угроза штрафами и уголовной ответственностью, по их мнению, больше характерна для строгого карантина.

Московское гостеприимство

Сотрудник Росздравнадзора, приезжавший забрать анализы и сообщить о карантине, обещал постояльцам хостела, что им обеспечат горячее питание и договорятся с администрацией, чтобы на время вынужденного карантина с них не брали дополнительную плату. Но на деле все оказалось немного иначе.

«Вечером администрация хостела сказала, что сделает скидку, но за проживание мы должны платить. Питание вообще не организовано, сказали: „Делайте заказы доставки продуктов на дом!“», — рассказал Дмитрий.

Но у многих на доставку продуктов денег просто нет — люди не рассчитывали оставаться взаперти две недели. Местные жители жаловались на то, что закрытые на карантин установленный режим не соблюдают: видели, как люди вылезали из окна. Дмитрий объяснил: хотели купить поесть и вернуться.

Руководство хостела приезжало один раз. Замдиректора Ольга Козырева рассказала «Вестям» о том, что новых гостей в хостел не заселяют, но и из старых силой не держат.

После этого, по словам Дмитрия, Козырева зашла в сам хостел. Она пожаловалась постояльцам на то, что у самих владельцев хостела финансовые проблемы, и попросила все-таки оплатить проживание. «„У нас тоже аренда, коммунальные платежи и так далее. У нас просто денег нет. Мы даже хотели вам помочь, питание отправить, чтобы вы здесь не голодали, но у нас просто нет денег“, — это были ее слова», — рассказал Дмитрий.

Сейчас в управе постояльцам сообщили, что в ближайшее время карантин может быть снят.