Посторонних людей на неделю заперли в московском хостеле на карантин. У них закончилась еда и дошло до драк
Upd Уже после публикации материала постояльцы сообщили, что карантин закончился. Хостел снова набирает постояльцев. Прежние думают, что новый карантин не заставит себя ждать.
Режим изоляции
В московский хостел «Трэвел Инн» на Авиаматорной 20 марта собиралась заехать девушка, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов. Уже на ресепшене почувствовала себя плохо. Вызвали скорую, ее увезли в больницу. А чуть позже в помещение мини-гостиницы на первом этаже жилого дома приехали из Росздравнадзора, чтобы сообщить о том, что все постояльцы теперь на карантине до 4 апреля. Об этом «360» рассказал один из запертых в «Трэвел Инне» гостей Дмитрий.
«Приехала бригада и мужчина из Росздравнадзора, просто взяли у всех анализы, дали подписать бумаги, ничего не объясняя, что в бумагах написано. Все постояльцы это подписали, а потом уже ознакомились с текстом», — рассказал Дмитрий.
В документе, который не глядя подписали все проживающие в хостеле люди, прописано: находясь в режиме изоляции, человек обязуется не покидать помещение и не контактировать с третьими лицами. Причем выходы в аптеки или магазины не являются исключением. Некоторые жалуются, что уже потеряли работу из-за вынужденных прогулов.
Контингент в хостеле неоднородный, стресс оставшиеся в заточении переживают по-разному. Генеральный директор сети хостелов «Трэвел Инн» Анатолий Козырев рассказывал, что в помещениях все спокойно, администрация наблюдает за происходящем через камеры. На этих же камерах видно драку.
За нарушение правил, под которыми каждый из постояльцев поставил подпись, полагается административная ответственность — штрафы от 100 до тысячи рублей. Некоторым эти суммы показались незначительными — часть постояльцев сбежала из хостела. Но помимо штрафов им может грозить и уголовная ответственность, если их анализы на коронавирус окажутся положительными и они заразят кого-то еще.
Причем администраторы, по словам Дмитрия, дверь в итоге открыли и предложили всем недовольным удалиться — под свою ответственность. Генеральный директор уверен, что никакого режима карантина в мини-гостинице на Авиамоторной нет. «У нас добровольная изоляция, насильно никого не держим», — сказал он.
При этом сами постояльцы уверены, что на добровольную самоизоляцию их ситуация не похожа: угроза штрафами и уголовной ответственностью, по их мнению, больше характерна для строгого карантина.
Московское гостеприимство
Сотрудник Росздравнадзора, приезжавший забрать анализы и сообщить о карантине, обещал постояльцам хостела, что им обеспечат горячее питание и договорятся с администрацией, чтобы на время вынужденного карантина с них не брали дополнительную плату. Но на деле все оказалось немного иначе.
«Вечером администрация хостела сказала, что сделает скидку, но за проживание мы должны платить. Питание вообще не организовано, сказали: „Делайте заказы доставки продуктов на дом!“», — рассказал Дмитрий.
Но у многих на доставку продуктов денег просто нет — люди не рассчитывали оставаться взаперти две недели. Местные жители жаловались на то, что закрытые на карантин установленный режим не соблюдают: видели, как люди вылезали из окна. Дмитрий объяснил: хотели купить поесть и вернуться.
Руководство хостела приезжало один раз. Замдиректора Ольга Козырева рассказала «Вестям» о том, что новых гостей в хостел не заселяют, но и из старых силой не держат.
После этого, по словам Дмитрия, Козырева зашла в сам хостел. Она пожаловалась постояльцам на то, что у самих владельцев хостела финансовые проблемы, и попросила все-таки оплатить проживание. «„У нас тоже аренда, коммунальные платежи и так далее. У нас просто денег нет. Мы даже хотели вам помочь, питание отправить, чтобы вы здесь не голодали, но у нас просто нет денег“, — это были ее слова», — рассказал Дмитрий.
Сейчас в управе постояльцам сообщили, что в ближайшее время карантин может быть снят.