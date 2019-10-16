  • Хоррор-лаборатория в Германии. Полиция нашла обезьян со жгутами на шее и бигля в луже крови

    16 октября 2019, 01:40

    Наталья Жуковская

    Ужасающая фармакологическая лаборатория, где проводились опыты на животных, обнаружили немецкие правоохранители в пригороде Гамбурга. Обезьян там приковывали за шею металлическими жгутами, это было необходимо для тестирования неких препаратов на их мордах, сообщило Daily Mail. Кроме того в лаборатории нашли пса породы бигль в клетке в луже крови.
    Хоррор-лаборатория в Германии. Полиция нашла обезьян со жгутами на шее и бигля в луже крови

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    Немецкие инспекторы совершили рейд в здание так называемого исследовательского центра. Они сняли на видео, что происходило в этой пыточной камере. Вдоль стены в металлических скобах в ряд стояли (или скорее висели) обезьяны. По данным СМИ, лаборатория фармакологии и токсикологии принадлежит компании LPT GmbH & Co. Скорее всего, речь идет о лаборатории в одном из районов Гамбурга — Миненбюттель. Сейчас она временно закрыта.

    После того, как отснятый материал был выпущен, власти Гамбурга провели выборочную проверку в компании и подтвердили некоторые обвинения, сделанные ранее активистами по защите животных.

    «Мы обнаружили, что клетки были слишком малы, как утверждали активисты», — рассказал представитель местных властей.

    Местный регулирующий орган Laves — Государственное управление по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания — подало в прокуратуру обвинения в нарушении законов о защите животных. Также регулятор рассматривает вопрос отзыва лицензии у компании на тестирование препаратов на животных.

    Хоррор-лаборатория в Германии. Полиция нашла обезьян со жгутами на шее и бигля в луже крови | Изображение 1
    Источник фото: Daily Mail

    Если лицензия будет отозвана, лаборатория должна быть закрыта немедленно, отметили в управлении.

    «Если эти обвинения подтвердятся, представители лаборатории должны быть наказаны и реакция должна быть быстрой», — добавила министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Барбара Отте-Кинаст.

    Сотрудники ветеринарной инспекции также были допрошены. Власти интересуются, почему они не обнаружили никаких нарушений во время проверок.

    Скрытая борьба

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    Активист под прикрытием Фридрих Маллен получил работу в исследовательском центре LPT GmbH & Co в декабре 2018 года. Он работал там до марта 2019 года и сообщил, что был свидетелем испытаний на биглях, обезьянах, кошках и кроликах, проводимых для компаний по всему миру.

    По его словам, животные содержались в ужасных условиях. Биглям засовывали трубки в пищевод, чтобы легче было проталкивать лекарства, после чего у собак были рваные раны в горле, которые кровоточили. Необученных животных подвергали насилию сотрудники лаборатории.

    «Животные виляли хвостами, когда их забирали для умерщвления. Собаки отчаянно нуждались в человеческом контакте», — рассказал Фридрих Маллен.

    Хоррор-лаборатория в Германии. Полиция нашла обезьян со жгутами на шее и бигля в луже крови | Изображение 2
    Источник фото: Daily Mail

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    Он добавил, что хуже всего обращались с макаками. Из-за маленьких клеток, где их держали, у них развивались психические заболевания. Часто можно было наблюдать, как приматы ходят по кругу в своих клетках.

    Кошкам делали до 13 инъекций в день, из-за чего они жутко страдали. Активисты сообщили об этих случаях в полицию, которая сначала провела облаву в лаборатории, а сейчас проводит расследование.

    После освещения истории в прессе, активисты выступили за ужесточение законов по защите животных.

    Справка

    LPT — это лаборатория, которая проводит испытания на токсичность для фармацевтических, промышленных и агрохимических компаний со всего мира, чтобы удовлетворить требования правительств и регулирующих органов.

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    Согласно данным Британского союза за отмену вивисекции, организации, занимающейся защитой животных, «тестирование на токсичность включает отравление животных, которое позволяет выяснить допустимую дозу препарата, безопасную для человека».

    «Наше расследование в LPT выявило ужасные страдания животных, неадекватный уход, плохую практику и нарушения европейского и немецкого законодательства», — сообщила исполнительный директор Британского союза за отмену вивисекции Мишель Тью.

    Она отметила, что организация призывает закрыть Лабораторию фармакологии и токсикологии (LPT). А также пересмотра правил тестирования токсичных веществ на животных в Европе.

    В LPT не комментируют ситуацию.