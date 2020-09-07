Хороший коньяк отправится в тень. Поддельного алкоголя может стать больше из-за нового закона

Армянские коньяки могут исчезнуть из российских магазинов. Это произойдет, если власти не изменят норму нового закона о виноделии. Под ударом также оказались некоторые игристые и столовые вина. Их место, как считают эксперты, займет контрафакт.

Ассортимент импортного алкоголя в российских магазинах сокращается. Причина, как считают представители рынка, вступивший в силу 26 июня закон «О виноградарстве и виноделии в РФ». Теперь производители обязаны указывать на этикетке место происхождения и год сбора урожая. Но оказалось, что из-за тонкостей производства не для всех коньяков, столовых и игристых вин это возможно, пишет РБК. Поэтому магазины опасаются принимать продукцию без маркировки к реализации.

В частности, в коньяках могут смешиваться дистилляты разной выдержки, а значит, и года урожая. В столовых и игристых винах используются виноматериалы разных регионов или нескольких сортов винограда. При этом многие купажи держатся производителями в секрете.

В конце августа представители правительств государств — членов Евразийского экономического союза обсудили проблему на совещании. Как пояснил вице-премьер Армении Мгер Григорян, норма нового закона препятствует поставкам продукции алкогольных производителей республики. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), за первые шесть месяцев 2020 года Россия импортировала около 16,8 миллиона литров бренди и коньяка, более половины поставок были из Армении.

С отказом ретейлеров столкнулся Ереванский коньячный завод — производитель очень популярных среди россиян «Арарата», «Ани», «Наири», «Ахтамара», «Отборного» и других коньяков. Правда, Минфин уже пояснил, что новая норма распространяется только на вина, а коньяки производятся из дистиллятов. Однако власти все никак не определят надзорный орган, который будет отвечать за реализацию закона. Поэтому любые разъяснения ведомств в качестве инструкции или рекомендации не принимаются.

Схожий вопрос обсуждали и отечественные производители вин. Россия производит только 30% от требуемого объема виноматериалов. Из-за запрета на использование импортного сырья один из крупнейших производителей российского шампанского «Игристые вина» в августе прекратил производство этой продукции.

Суррогат и отравления

Под ударом может оказаться не только импортное, но и отечественное спиртное, не исключил директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов. Площадь всех российских виноградников примерно равна площади виноградников провинции Коньяк. Только урожай идет на производство не только крепкого алкоголя, но и вин, шампанских и так далее. Поэтому солидная часть отечественной продукции производится из зарубежных дистиллятов.

«Этот протекционистский по поводу российского виноделия закон сейчас не может работать. У нас не из чего делать, большая часть вина производится из привозных виноматериалов. А очень часто такой виноматериал — балк, который приходит в цистернах, делается из произведенного в разных местах вина. И указывать, сколько процентов этого, этого и этого… Никто в мире никогда так не делал!» — возмущается Тузмухамедов.

Для производства армянских коньяков виноград собирается со всей страны, поскольку главный критерий приемки — количество сахара, а не сортность сырья. Поэтому Ереванский завод и другие местные производители никак не сможет указать его происхождение.

Проблему испытали или скоро испытают и ведущие российские производители бренди и коньяков — «Старый Кенигсберг», «Старейшина», ГК «КиН» и другие. Их трудности и отсутствие импортного спиртного приведут к росту алкогольных цен и не только, уверен Тузмухамедов.

«Наверное, это все как-то уйдет в тень. Компании-производители будут заниматься малолегальными продажами. Потому что на полках магазинов это арестуют. У нас все это было неоднократно. Все эти антиалкогольные кампании Ельцина, подпольные-поддельные Hennessy и Johnnie Walker и так далее. А вместе с ними и отравления суррогатным алкоголем», — заключил эксперт.

За качество и честность

Нововведение коснулось в первую очередь балка, указать состав которого на этикетке невозможно, согласен соучредитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. Коньячные спирты, если привозятся не из регионов Коньяк или Арманьяк, в самом деле представляют купаж, причем иногда десятков сортов винограда, собранного в разных странах. Для этой продукции маркировка на этикетках тоже невозможна.

«Практически все производители коньячных спиртов столкнулись с этой проблемой. Если производитель сам не делает их из конкретных сортов, а в кучу собрал сорта винограда и произвел из нее спирты, вряд ли можно как-то выявить сортовой состав у данного напитка. Поэтому это и проблема», — добавил он.

В ближайшее время, не исключил эксперт, возможны поправки в новый закон. Хотя сам Саркисян — сторонник того, чтобы указывать сорта винограда на бутылках. Тогда потребитель знал бы, из чего производят напитки. В этом случае, по его мнению, качественного алкоголя и «честного вина» станет больше, а цены вряд ли поднимутся, ведь запасы алкоголя достаточно высоки, хотя спрос относительно невелик.

«Это (алкоголь — прим. ред.) может уйти в черный и серый рынок. Но однозначно рано или поздно это прекратится. В любом случае то, что происходит сейчас, — это полезная вещь для всей отрасли», — подчеркнул Саркисян.