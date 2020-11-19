Решение для разгрузки дорог. Что такое хорды и нужны ли они московскому региону

В Москве продолжают строить хорды. Эти дороги предназначены для того, чтобы ускорять движение автомобилей и связывать районы более удобными способами. Причем хорды помогают жителям не только столицы, но и Подмосковья.

Общая протяженность дорог в Москве составляет 3,6 тысячи километров, однако улично-дорожная сеть столицы в два-три раза ниже, чем у любого другого мегаполиса мира. Иными словами, дороги занимают только 8% города, когда европейская норма — 15–20%.

Строительство хорд называют одним из ключевых проектов в сфере дорожного строительства в ближайшие три года. Эти дороги готовы на 72%.

В Москве полностью построена только одна хорда — Северо-Западная. Она соединяет три столичных округа — северный, северо-западный и западный. Общая протяженность этой дороги составляет 83 километра. Частично построены еще три — Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Например, Северо-Восточная идет от МКАД на севере до улиц Большой Академической, потом дорога прерывается и вновь начинается в СВАО, доходя до МКАД с другой стороны — около Рязанского проспекта. Эта и другие хорды достроят в 2021–2023 годах.

Результаты существующей хордовой сети

За десять лет в том числе благодаря этим дорогам время поездки из спальных районов в центр снизилось на 10 минут, водители стали терять на 20% меньше времени в пробках. По оценкам специалистов Московского транспорта, эти хорды станут четвертым транспортным кольцом, соединенным с МКАД.

Благодаря строительству дорог появится на 35% больше так называемых точек притяжения, которые будут доступнее при появлении оживленных дорог рядом с ними. Кроме того, на 20% уменьшится время прибытия экстренных служб, время поездки из центра к МКАД в час пик снизится тоже на 20%.

Количество автомобилей на существующих магистралях тоже снизится. Например, на МКАД пробки будут не восьмибалльные, а шестибалльные, на Кутузовском проспекте, Третьем транспортном кольце (ТТК) и Ярославском шоссе они снизятся на балл.

Северо-Восточная (фиолетового цвета), Северо-Западная (оранжевого цвета), Юго-Восточная хорды (зеленого цвета) и Южная рокада (синего цвета). Серая линия — МКАД.

Строительство Северо-Западной хорды снизило транспортную нагрузку на центральные улицы, ТТК, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей. На 10% сократился пробег автомобилей при поездках между соседними районами.

Северо-Восточная рокада полезна тем, что перераспределяет все автомобильные потоки на северо-востоке Москвы. Когда она будет полностью готова, то разгрузит более 70 километров дорог и уменьшит общегородской пробег на 40 тысяч машин в час.

Задача Южной рокады — соединить крупные автомобильные магистрали: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК) и уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автодороги федерального значения М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

Юго-Восточная хорда — дорога, которую только начали строить и закончат в 2024 году. Она объединит 22 района, улучшит дорожную ситуацию между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, соединит крупные магистрали: шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский и Волгоградский проспекты, а также ряд улиц.

Москва вздохнула

Председатель Межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в разговоре с «360» отметил, что хорды — одно из самых распространенных решений по ликвидации перегрузки дорог. Но все же появился один минус: чем более свободные дороги, тем больше желающих поехать на машине. При этом их не так много, чтобы создавать «бардовые» пробки.

Движение по окружности или диаметру в полтора раза сокращает путь. Если мы можем пересечь город по диаметру, мы экономим до 30 километров. Это бензин, экология — влияние положительное. Скоростные режимы более экономичные, путь, который преодолевает автомобиль, меньше. Время для человека тоже экономится Владимир Соколов.

Несмотря на маленькое число ДТП на хордах, повышается вероятность смерти в результате аварий. Так как на хордах скорость движения выше, значит, и автомобили используют эту возможность. То есть в случае ДТП, по словам Соколова, повышается шанс гибели водителей. Эта проблема отчасти решается разделительным забором на этих дорогах — то есть невозможно вылететь на встречку. Также там хорошее освещение и качество покрытия лучше.

Преимущества для жителей Подмосковья

В Московском транспорте уверены, когда все хорды достроят полностью, эффект от них почувствуют и жители Подмосковья. Например, Северо-Восточная хорда увеличит долю транспортных средств из Подмосковья на 41%. Эта дорога в общей сложности соединит 22 района столицы, в том числе Ховрино и Выхино-Жулебино (а это территории на разных концах Москвы).

Юго-Восточная хорда, которая пока не начала строиться, будет введена в эксплуатацию в 2024 году. Доля автомобилей из Московской области на этой дороге составит 39%, ведь она соединит восток столицы и юг с вылетом за МКАД.

С другими хордами похожая ситуация: 38% автомобилей на Северо-Западной будут приезжать из Подмосковья, а на Южную рокаду — 35% водителей.

Директор НПЦ «Развитие города» Илья Киевский в беседе с «360» сказал, что даже жителям Подмосковья хорды помогут быстрее путешествовать по городу и попадать на те дороги, куда нужно.

«В Москве огромная проблема, что у нас округа и некоторые районы между собой не связаны, они перерезаются железными дорогами, большими магистралями. Чтобы перебраться из одного района в другой, даже соседний, людям приходится делать перепробег. Хорда режет город и позволяет из области приехать быстрее в любой транспортно-пересадочный узел», — сказал Киевский.

По его мнению, жители смогут экономить не только время и нервы при поездке до Москвы, но и топливо. Кроме того, такие дороги более безопасные — там выше скорость, движение и дороги лучше.

Открытие Карамышевского моста в составе участка Северо-Западной хорды / Источник фото: сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Новый путь

Руководитель проекта «Пробок.Нет» Александр Шумский в разговоре с «360» обратил внимание на то, что хорды уменьшают пробки и делают движение более быстрым. Кроме того, они ускоряют экономические процессы и позволяют жителям Московской области выстраивать более быстрые маршруты до работы.

«По большому счету мы создаем новые маршруты, и за счет этого города в Подмосковье, которые в определенном смысле являются спутниками Москвы, начинают играть самостоятельную роль», — сказал Шумский.

Специалист добавил, что для жителей многих городов Подмосковья, например Химок или Балашихи, есть только один маршрут — через МКАД. Появление хорд разгрузит существующие магистрали, даст возможность для быстрого передвижения и ускорит экономические процессы.

Шумский подчеркнул, что на хордах минимальное количество ДТП с погибшими и пострадавшими — там почти нет пешеходных переходов, зато есть разноуровневые пересечения с другими дорогами.