День памяти жертв Холокоста в Польше «отметят» переизданием «Майн кампф». Люди в шоке, историки возмущены

В Польше, где находилось несколько нацистских концентрационных лагерей, ко Дню памяти жертв Холокоста напечатали «Майн кампф» с комментариями историков. Общественность возмущена, тем более что в стране книга запрещена законом. Да и ценности — ни исторической, ни какой-либо еще — не представляет.

Надругательство над жертвами?

Польские издатели решили перевыпустить автобиографию Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба») с комментариями историков. Книга вышла накануне Дня памяти жертв Холокоста. Несмотря на то, что ремарки ученых собраны исключительно отрицательные, сам оригинальный текст Гитлера полностью сохранен.

Оформлена книга тоже соответствующим образом: обложка в красно-черных цветах, шрифт — так называемая фрактура — готический, как тот, что широко использовался в нацистской пропаганде.

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Поляки уверены, что новое издание должно предупредить читателей о том, «как легко разрушить демократию и практически незаметным образом прийти к тоталитаризму». Издание назвали «академическим» и предназначенным для историков, однако доступно оно далеко не только сообществу ученых: купить «Майн кампф» можно на сайте — с доставкой по всему миру.

При этом в самой Польше, как и в России, труд Гитлера остается запрещенным. Как именно издателям удалось обойти запрет, не уточняется. Однако заведующий архивом и музеем научно-просветительного фонда «Холокост» Леонид Терушкин предположил в разговоре с «360», что «академически» поданный материал могли счесть не пропагандой, а научно-исследовательской работой.

Книга без ценности

Польская общественность оказалась возмущена перевыпуском «Майн кампф» — даже с оговорками и комментариями историков. Многие сочли это оправданием и даже пропагандой идей Гитлера. При этом написана книга из рук вон плохо, как отмечают эксперты, ее автор никогда не отличался литературным талантом.

Леонид Терушкин согласен с этим мнением, он даже добавил, что сама популярность этого «нетленного творения» может быть обусловлена только тем, что история нацизма и Второй мировой войны еще долго будет беспокоить человечество. Сама же книга, по мнению историка, ни научной, ни исторической ценности не представляет.

«Ничего интересного Гитлер там не написал: сформулировал свои взгляды, которые мы знаем и так, высказал свое отношение к будущим врагам Третьего Рейха и свои довольно узкие и ограниченные взгляды. Ничего из себя как писатель или политик на бумаге Гитлер не представлял. Сделал просто цитатник для нацистской Германии», — отметил Терушкин.

При этом историк не исключил, что лучше было бы издать «Майн кампф» с комментариями историков, чтобы люди сами убедились, что ничего интересного в писанине Гитлера нет, потому что «запрещенка» все равно всегда издается и распространяется подпольно и становится притягательной именно из-за недоступности.

«Уже выросло поколение, которое может подумать: „А что же там такого написано, что книгу запрещают?“ Так пускай они почитают и поймут сами, что это просто отвратительная человеконенавистническая книга», — заключил он.