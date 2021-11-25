Американские ученые назвали признак смертельно опасного уровня холестерина. Им оказались холодные руки. Специалисты уверены, что именно людям с онемением в кистях стоит чаще проверяться у врачей. Ведь высокий уровень холестерина грозит воспалительными заболеваниями, язвами на ногах и инсультом. Правда, российские врачи успокаивают — не все так однозначно.

Холодные руки и повышенный холестерин

Онемение в кистях и ощущение, что руки постоянно мерзнут, указывают на многократно повышенный уровень холестерина в крови. Об этом сообщила британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава. Если высокий уровень холестерина сохраняется в течение длительного периода времени, он может способствовать покалыванию и онемению конечностей, пояснили ученые.

«Со временем высокий уровень холестерина приводит к образованию бляшек, состоящих из холестерина и других материалов, которые накапливаются на стенках кровеносных сосудов. <…> Эти узкие участки и закупорки могут препятствовать попаданию богатой кислородом крови в руки и ноги, в результате чего возникают покалывание и онемение», — отметили специалисты.

К чему может привести повышенный холестерин

Они добавили, что по мере того, как эти закупорки усиливаются, они в конечном итоге классифицируются как заболевание периферических артерий (ЗПА), или облитерирующий эндартериит. Это воспалительное заболевание, поражающее чаще всего артерии нижних конечностей, реже — верхних. При таком диагнозе сужаются кровеносные сосуды (атеросклероз), нарушается нормальный кровоток, что приводит к недостаточному кровоснабжению тканей нижних конечностей.

К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах и судороги. У страдающих от высокого холестерина также могут появляться незаживающие язвы на голенях и ступнях. Может даже измениться цвет кожи ног. Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний из-за закупорки сосудов. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

Холодные руки — всегда равно повышенный холестерин?

Однако не стоит считать, что холодные руки — всегда следствие высокого холестерина. Об этом «360» рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

«В молодые годы это чаще всего просто нарушение регуляции тонуса сосудов. Особенно у лиц женского пола. Как правило, это сопровождается таким состоянием, <…> когда артериальное давление понижено. То есть это нарушение тонуса с понижением артериального давления. Вот наиболее частая причина того, что мерзнут руки», — пояснил кардиолог.

При этом он отметил, что в зрелые годы для того, чтобы руки мерзли из-за холестерина, нужно очень сильно запустить здоровье — когда есть нарушение кровотока по основным сосудистым руслам. Вот тогда это возможно. Но это уже ярко выраженное проявление атеросклероза, которое диагностировать, пожалуй, и не надо, отметил Конев.

Кому стоит чаще проверять уровень холестерина?

Проверять холестерин стоит тем, у кого к его повышенному уровню есть наследственная предрасположенность, если говорить о молодых людях. Если же возраст уже более зрелый, то проверка холестерина входит в ежегодную диспансеризацию, рассказал Конев.

При этом смотреть просто уровень холестерина неправильно. Нужна липидограмма — комплексное исследование, определяющее уровень липидов (жиров) различных фракций крови. Об этом «360» рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

«Там как раз раскладывается холестерин на условно „плохой“ и „хороший“. Разумно это делать всем мужчинам после 40, женщинам после 50, а также при лишнем весе — в любом возрасте. <…> Если у родственников были ранние инфаркты в молодом возрасте, на такие обследования тоже стоит обратить пристальное внимание», — отметил Калинчев.

Как избежать повышенного холестерина

Чем человек старше, тем выше его шансы на высокий уровень холестерина, но своевременное изменение образа жизни может значительно снизить этот риск. Холестерин обычно ассоциируется с неправильным питанием, что доказывают различного рода исследования. Жирная пища — действительно главная причина такого рода проблем со здоровьем, как и чрезмерное употребление алкоголя. Уберечь организм от проблем с холестерином могут физические нагрузки, здоровое питание и умеренное потребление спиртного.

При этом Калинчев подчеркнул, что на уровень холестерина повлиять очень сложно. Это в основном история все-таки генетическая. По его словам, есть люди, которые всю жизнь правильно питаются, не курят, при этом страдают от повышенного холестерина. Есть и обратные примеры, когда человек ведет не самый здоровый образ жизни, но его эти проблемы не касаются.

«Это генетика. Это перебить нельзя», — заключил Калинчев.