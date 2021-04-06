Холодное посольство. При Байдене отношения России и США ухудшились как никогда

Российский посол вернется в США, когда американцы сделают «хоть что-то» для нормализации отношений. Это первый раз, когда Россия отозвала своего посла из США. Так страна показала, что готова к диалогу, но уже на других условиях. Опрошенные «360» эксперты считают, что сейчас отношения двух стран хуже, чем во времена холодной войны.

О сроках возвращения российского посла в США Анатолия Антонова сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«О конкретных сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон говорить рано. По большому счету здесь все зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений», — заявил собеседник.

По его словам, в Москве еще не закончили консультации в государственных структурах и различных ведомствах, для которых Антонова и вызвали в Россию.

«Эта работа в самом разгаре, и мы будем ее продолжать совместно с Анатолием Ивановичем», — пояснил источник.

Российский МИД вызвал посла в США для консультаций 16 марта — через несколько часов после выхода интервью президента Джо Байдена. В нем политик заявил, что Россия заплатит за вмешательство в выборы. Более того, он назвал Владимира Путина «убийцей».

Вряд ли заявление было сделано намеренно, однако тем самым Байден дал понять, как в дальнейшем будут развиваться отношения с Россией. Об этом «360» заявил глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Рыцари холодной войны

Россия и США находятся в середине дипломатического кризиса, рассказал «360» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«То, что нашего посла отозвали из Вашингтона для проведения консультаций, — это уже достаточно значимый дипломатический сигнал, который по большому счету может свидетельствовать о том, что отношения могут быть разорваны. Напомню, что даже во времена СССР подобного рода случаи происходили крайне редко. Даже во времена Карибского кризиса мы посла не отзывали», — подчеркнул Данюк.

Другой собеседник «360», доктор исторических наук Юрий Рогулев, также отметил, что Москва впервые отозвала посла из США.

Это довольно сильный шаг. <...> Первый раз отзывается посол. Но надо все-таки понимать, что посла отозвали для консультаций. Это не разрыв отношений. Это временное приостановление деятельности посла для консультаций со своей стороной Юрий Рогулев доктор исторических наук.

Такого же мнения придерживается и бывший дипломат, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО Виктор Мизин. По его словам, отношения сейчас «хуже некуда», потому что Россию объявили токсичной страной, в которой не произошло демократического транзита.

«По всем американским документам это враждебная страна, которая, считается, нависает над союзниками США. <…> Даже по языку, риторике я, как рыцарь холодной войны, могу сказать, что сейчас отношения гораздо хуже, чем были, например, в 80-е годы. Тогда был коэффициент уважения к СССР больше», — пояснил Мизин.

Роль Байдена в кризисе дипломатии

Речь идет о постоянном снижении уровня взаимоотношений России и США. С приходом администрации Байдена страна уже перешла последнюю грань враждебности, уверен Рогулев.

Если мы могли раньше говорить, что есть какие-то недружественные шаги, то сейчас просто Россия объявлена главным врагом. Качественно это несколько иная ступень. Более того, нынешняя администрация — первая после завершения холодной войны и распада СССР, которая даже цели улучшения этих отношений не ставит Юрий Рогулев доктор исторических наук.

Российский оптимизм

При этом российская сторона готова к любому диалогу, и слова источника ТАСС лишний раз это подтверждают. В этом уверен Мизин.

«Мы всегда настроены на позитив. Всегда мы, русские, ждем чего-то хорошего. Думаю, что это очень хороший знак. <…> Этим самым, считаю, посылается еще раз сигнал, что мы готовы к диалогу, но посмотрим, чем ответит та сторона. Будем надеяться на лучшее», — пояснил собеседник.

Он подчеркнул, что речь идет о двух великих ядерных державах, поэтому диалог необходимо поддерживать. И со стороны США хотелось бы видеть тоже адекватных людей.

Самое смешное, что, может быть, самые адекватные люди там сидят в Пентагоне. Они реально понимают, о чем идет речь Виктор Мизин бывший дипломат.

При этом Мизин назвал Байдена не лучшей персоной на посту президента США. На его фоне, по словам собеседника, Трамп смотрится «как какой-то огурец».

«Он действительно должен вернуться, потому что он, по крайней мере, ходит хорошо и не заговаривается», — заметил Мизин.

Рогулев, в свою очередь, высказал предположение, что в дальнейшем отношения США и России будут развиваться в духе соперничества. Правда, США со свойственным им высокомерием все равно считают, что смогут решать интересующие их вопросы с Россией.

«То есть они не отказываются в принципе взаимодействовать с Россией, но только там, где у них есть интерес. Они уже получили ответ: это не значит, что их интерес будет совпадать с нашим интересом. Такого автоматизма уже с нашей стороны не будет. Высокомерие США может разбиться о действительность, которая будет более сложной, чем представляется американцам», — заключил Рогулев.