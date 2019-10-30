Холодильник + бетон = рецепт убийства миллионерши. Но преступник где-то просчитался

Богатую предпринимательницу Уанни Джирачароенинг не видели с 18 октября после того, как она посетила местный храм в Чиангмае на севере Таиланда.

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Ее 59-летний брат Ворафан Джирачароенинг, обеспокоенный тем, что она не отвечает на его сообщения, отправился в Чиангмае, где жила Уанни, чтобы попытаться найти ее. Он обнаружил ее труп в ее собственном холодильнике, засыпанный сухим бетоном, обернутый одеялом и в пакете. Соседи жаловались на запах, исходящий от холодильника.

Офицеры сейчас расследуют убийство Ванни и разыскивают ее друга по имени Оом, исчезнувшего после смерти Уанни. Он на данный момент является предполагаемым виновным.

Они также заявили, что с момента ее смерти с банковского счета Уанни было несколько крупных сумм, а ее автомобиль и банковские карты исчезли.

Полиция также проверяет пограничные пункты на случай, если Оом сбежал за границу.

«В тот день, когда семья Уанни потеряла с ней связь, подозреваемый снял деньги в банкомате в Чиангмае, затем в Чианграе и Мэй Хонг Сон. Он уже снял 1,2 миллиона бат (2,5 миллиона рублей)» — рассказали в полиции Таиланда. В одном из районов система видеонаблюдения за банкоматом захватила часть лица преступника.

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В полиции думают, что мотивом для убийства Уанни Джирачароенинг были только ее деньги. Предпринимательница была известна своей широкой благотворительной деятельностью. Она часто жертвовала деньги храмам и больницам.

Тело было отправлено в больницу Махарата в Чиангмае для опознания и вскрытия. Судмедэкспертам предстоит выяснить способ убийства и детали, которые позволят выдвинуть обвинения против убийцы.