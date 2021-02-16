С наступлением холодов участились пожары. Из-за беспечности россиян горят частные дома и автомобили

С наступлением зимних морозов в прессе все чаще появляются сообщения о пожарах. Горят не только квартиры или частные дома, в холода огонь может вспыхнуть и в автомобиле. И почти всегда причиной становится человеческий фактор: невнимательность или пренебрежение правилами безопасности.

В морозы риск пожаров увеличивается, предупреждает из года в год россиян МЧС. Чаще всего красного петуха выпускает в мир элементарное пренебрежение правилами безопасности. Стараясь обогреть свое жилище, люди забывают, что неисправная проводка или кустарные обогреватели могут стоить жизни.

В статистику ЧП с огнем нередко примешивается и социальный фактор: многие погорельцы злоупотребляли спиртным или засыпали с непотушенной сигаретой, пользовались «скрутками» старой проводки, плитками с открытой спиралью, в которых из-за древности и близко нет функции отключения при перегреве.

Но и простые невнимательность и беспечность вполне благополучных граждан нередко приводят к пожарам.

Опасность в частном секторе

Наиболее уязвим в этом плане частный сектор. В День всех влюбленных в подмосковном поселке загорелся большой дом. Жертв удалось избежать, но семь человек пострадали. На следующий день пожар в частном жилом доме в Новой Москве стоил жизни одному человеку. Неудачная попытка согреться оставила без дома семью в поселке Битца.

У централизованной системы отопления в многоквартирных домах практически нет опасности, рассказал «360» почетный профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин. Куда осторожней нужно быть с печным отоплением.

«Слишком интенсивная топка печей углем, брикетами торфяными или просто дровами приводит к тому, что печь перекаливается, перегреваются каналы дымоудаления и при неправильных конструктивных решениях печи возможны возгорания», — пояснил академик.

Между тем избежать пожара довольно просто. Достаточно соблюдать элементарные правила: всегда контролировать режим отопления и приборы, не подпускать к ним детей, не пытаться вблизи сушить бытовые вещи.

Машины в огне

Плохая начинка

Могут вспыхнуть на морозе и автомобили. Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал «360», что тут не важны конструкция, марка или возраст машины. По его мнению, чаще всего горят те автомобили, которые плохо сделаны.

«В китайских автомобилях используют материалы крайне низкого качества, которые сильно сжимаются на морозе. Например, трубопровод с очень плохим уплотнением — линейное расширение было такое, что все сжалось, появилась негерметичность, топливо потекло. Плюс проводка плохая перегрелась, замкнула, появилась искра — и машина вспыхнула», — пояснил Вячеслав Субботин.

По словам эксперта, этой зимой в России сгорело уже несколько детищ китайского автопрома. И горят довольно быстро, судя по количеству пластиковых деталей. Но это не единственная причина того, что автомобиль зимой может превратиться в горящий факел.

Слишком быстрый разогрев

Вторая по распространенности причина — быстрый старт. Водители знают, как нелегко завести машину на морозе, и потому многие пользуются различными аэрозолями для запуска двигателя. По факту это горючая смесь эфиросодержащих жидкостей и газов, воспламеняемость которых намного выше, чем у бензина.

Производители этих «допингов» не зря советуют на всякий случай достать из багажника и поставить рядом огнетушитель. Но этому мало кто следует, равно как и рекомендации распылять средство не дольше трех-пяти секунд. Результатом нетерпеливости может стать красивый костерок из недешевого автомобиля.

«Еще одна частая причина автомобильных пожаров: водители начинают прогревать трубопроводы, фильтры с помощью открытого пламени паяльной лампы. Не спорю, иногда это единственный выход завести авто. Но это очень рискованная операция, что-то пошло не так — и машина полыхнула. Бывают возгорания и при прикуривании аккумулятора: ошибся — и загорелось. Поэтому самое главное — быть предельно внимательным и осторожным», — заключил эксперт.